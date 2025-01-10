https://ria.ru/20250110/ulan-ude-1993093036.html

В Улан-Удэ выясняют причины гибели 17-летней девушки

В Улан-Удэ выясняют причины гибели 17-летней девушки - РИА Новости, 10.01.2025

В Улан-Удэ выясняют причины гибели 17-летней девушки

Следователи выясняют, от чего умерла 17-летняя девушка из Улан-Удэ, тело которой родственники нашли в туалете рядом с электронной сигаретой, сообщает... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:21:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 10 янв – РИА Новости. Следователи выясняют, от чего умерла 17-летняя девушка из Улан-Удэ, тело которой родственники нашли в туалете рядом с электронной сигаретой, сообщает региональный СУСК РФ. По данным следствия, тело 17-летней девушки нашли днем 2 января в квартире одного из домов по улице Туполева в Улан-Удэ. Видимых повреждений на теле подростка не обнаружено. "Около полудня девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней. Рядом с ней находились телефон и электронная сигарета (вейп). В комнате девочки при осмотре обнаружены еще два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ: вейп и система нагревания табака "Айкос" с табачными изделиями. Также изъяты продукты, которые подросток употреблял в пищу", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, выясняются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20241226/gosduma-1991405178.html

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происшествия, улан-удэ, россия