В Улан-Удэ выясняют причины гибели 17-летней девушки
Следователи выясняют, от чего в туалете умерла 17-летняя девушка из Улан-Удэ
© Фото : СУ СК России по Республике БурятияЭлектронная сигарета (вейп), найденная рядом с телом несовершеннолетней в Улан-Удэ, Бурятия
Электронная сигарета (вейп), найденная рядом с телом несовершеннолетней в Улан-Удэ, Бурятия
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УЛАН-УДЭ, 10 янв – РИА Новости. Следователи выясняют, от чего умерла 17-летняя девушка из Улан-Удэ, тело которой родственники нашли в туалете рядом с электронной сигаретой, сообщает региональный СУСК РФ.
По данным следствия, тело 17-летней девушки нашли днем 2 января в квартире одного из домов по улице Туполева в Улан-Удэ. Видимых повреждений на теле подростка не обнаружено.
"Около полудня девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней. Рядом с ней находились телефон и электронная сигарета (вейп). В комнате девочки при осмотре обнаружены еще два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ: вейп и система нагревания табака "Айкос" с табачными изделиями. Также изъяты продукты, которые подросток употреблял в пищу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, выясняются все обстоятельства происшествия.
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26 декабря 2024, 11:45