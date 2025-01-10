https://ria.ru/20250110/ukraina-1993193919.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2025

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:55:00+03:00

2025-01-10T19:55:00+03:00

2025-01-10T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области тревога звучит 15 минут. В 19.32 мск тревогу объявили в Николаевской области. Спустя семь минут тревога распространилась на Кировоградскую область. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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