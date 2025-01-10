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Захваченный ВСУ итальянец заявил, что работает таксистом - РИА Новости, 10.01.2025
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19:14 10.01.2025 (обновлено: 19:17 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993185426.html
Захваченный ВСУ итальянец заявил, что работает таксистом
Захваченный ВСУ итальянец заявил, что работает таксистом - РИА Новости, 10.01.2025
Захваченный ВСУ итальянец заявил, что работает таксистом
Захваченный украинскими военными итальянец Джанни Ченни на видео, опубликованном на портале today.it, заявил, что работает таксистом и не имеет отношения к... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:14:00+03:00
2025-01-10T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
италия
украина
вооруженные силы украины
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РИМ, 10 янв - РИА Новости. Захваченный украинскими военными итальянец Джанни Ченни на видео, опубликованном на портале today.it, заявил, что работает таксистом и не имеет отношения к военным. В пятницу интернет-издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с Луганской Народной Республикой итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. Today.it опубликовало короткий видеоролик, где Ченни, одетый в камуфляжную форму, представляется по-итальянски. На видео у него связаны руки. По словам автора публикации, ролик сняли украинские военные, у которых есть и второе видео. "На втором видео он говорит по-русски и по-английски и утверждает, что он таксист и не имеет никакого отношения к военным", - говорится в публикации. Второе видео при этом портал не публикует. По утверждению онлайн-издания, опубликовавшего фотографию документа итальянца, который портал называет военным билетом, Ченни родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре прошлого года стал российским добровольцем. Из документа следует, что у Ченни есть жена и двое детей. Согласно статье, ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, затем уволился. До переезда в Россию пиццайоло работал в Неаполе, а затем в Финляндии.
https://ria.ru/20240518/naemnik-1946836009.html
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в мире, харьковская область, италия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Италия, Украина, Вооруженные силы Украины
Захваченный ВСУ итальянец заявил, что работает таксистом

today.it: pахваченный ВСУ под Купянском итальянец заявил, что работает таксистом

Джанни Ченни. Кадр видео из соцсетей
Джанни Ченни. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Джанни Ченни. Кадр видео из соцсетей
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РИМ, 10 янв - РИА Новости. Захваченный украинскими военными итальянец Джанни Ченни на видео, опубликованном на портале today.it, заявил, что работает таксистом и не имеет отношения к военным.
В пятницу интернет-издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в окрестностях Купянска Харьковской области близ границы с Луганской Народной Республикой итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем.
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Today.it опубликовало короткий видеоролик, где Ченни, одетый в камуфляжную форму, представляется по-итальянски. На видео у него связаны руки. По словам автора публикации, ролик сняли украинские военные, у которых есть и второе видео.
"На втором видео он говорит по-русски и по-английски и утверждает, что он таксист и не имеет никакого отношения к военным", - говорится в публикации. Второе видео при этом портал не публикует.
По утверждению онлайн-издания, опубликовавшего фотографию документа итальянца, который портал называет военным билетом, Ченни родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре прошлого года стал российским добровольцем. Из документа следует, что у Ченни есть жена и двое детей.
Согласно статье, ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, затем уволился. До переезда в Россию пиццайоло работал в Неаполе, а затем в Финляндии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьИталияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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