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Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу - РИА Новости, 10.01.2025
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15:18 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993133108.html
Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу
Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу - РИА Новости, 10.01.2025
Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу
Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу, это нарушит соглашение об ассоциации с ЕС, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:18:00+03:00
2025-01-10T15:18:00+03:00
экономика
украина
россия
европа
денис шмыгаль
евросоюз
транзит газа через украину
нефть
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу, это нарушит соглашение об ассоциации с ЕС, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ. "Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идет речь, а речь идет о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС", - приводит слова Шмыгаля украинский телеканал "Эспрессо". По его словам, транзит Киевом нефти из РФ соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрена возможность поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Он отметил, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть основанием для привлечения ее к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти. "Это будет соответствующий международный арбитраж. Сумму будут выставлять и высчитывать страны, которые несут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то крупные санкции, большие средства", - добавил Шмыгаль. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992733711.html
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экономика, украина, россия, европа, денис шмыгаль, евросоюз, транзит газа через украину, нефть, энергетика, в мире
Экономика, Украина, Россия, Европа, Денис Шмыгаль, Евросоюз, транзит газа через Украину, Нефть, Энергетика, В мире
Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу

Шмыгаль: Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод
Нефтепровод - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу, это нарушит соглашение об ассоциации с ЕС, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ.
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"Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идет речь, а речь идет о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС", - приводит слова Шмыгаля украинский телеканал "Эспрессо".
По его словам, транзит Киевом нефти из РФ соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрена возможность поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Он отметил, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть основанием для привлечения ее к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти.
"Это будет соответствующий международный арбитраж. Сумму будут выставлять и высчитывать страны, которые несут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то крупные санкции, большие средства", - добавил Шмыгаль.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаДенис ШмыгальЕвросоюзтранзит газа через УкраинуНефтьЭнергетикаВ мире
 
 
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