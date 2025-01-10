https://ria.ru/20250110/ukraina-1993133108.html

Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу

Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу - РИА Новости, 10.01.2025

Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу

Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу, это нарушит соглашение об ассоциации с ЕС, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:18:00+03:00

2025-01-10T15:18:00+03:00

2025-01-10T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу, это нарушит соглашение об ассоциации с ЕС, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ. "Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идет речь, а речь идет о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС", - приводит слова Шмыгаля украинский телеканал "Эспрессо". По его словам, транзит Киевом нефти из РФ соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрена возможность поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Он отметил, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть основанием для привлечения ее к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти. "Это будет соответствующий международный арбитраж. Сумму будут выставлять и высчитывать страны, которые несут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то крупные санкции, большие средства", - добавил Шмыгаль. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://ria.ru/20250107/ukraina-1992733711.html

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экономика, украина, россия, европа, денис шмыгаль, евросоюз, транзит газа через украину, нефть, энергетика, в мире