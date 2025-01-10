Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит российской нефти в Европу
Шмыгаль: Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Киев пока не собирается останавливать транзит нефти из России в Европу, это нарушит соглашение об ассоциации с ЕС, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ.
"Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Там не о штрафных санкциях идет речь, а речь идет о нарушении соглашения об ассоциации с ЕС", - приводит слова Шмыгаля украинский телеканал "Эспрессо".
По его словам, транзит Киевом нефти из РФ соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС, которым предусмотрена возможность поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Он отметил, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть основанием для привлечения ее к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти.
"Это будет соответствующий международный арбитраж. Сумму будут выставлять и высчитывать страны, которые несут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то крупные санкции, большие средства", - добавил Шмыгаль.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.