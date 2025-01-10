В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры и газопроводы повреждены в Херсонской области
© Фото : ДСНС Херсонской областиСотрудники пожарной службы Украины в Херсонской области
© Фото : ДСНС Херсонской области
Сотрудники пожарной службы Украины в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в результате обстрела в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщает в пятницу украинский телеканал "Мы - Украина" в Telegram-канале.
Как сообщает телеканал, в результате атаки в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждения получил "объект критической инфраструктуры", а также газопроводы. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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