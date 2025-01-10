https://ria.ru/20250110/ukraina-1993097042.html
Позиция России по Украине предельно четкая, заявили в Кремле
Позиция России по Украине предельно четкая, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.01.2025
Позиция России по Украине предельно четкая, заявили в Кремле
Позиция России по Украине известна, она последовательная, предельно четкая и всем хорошо понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:47:00+03:00
2025-01-10T12:47:00+03:00
2025-01-10T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Позиция России по Украине известна, она последовательная, предельно четкая и всем хорошо понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Переговорные позиции России - они хорошо всем известны... В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно четка. Ее неоднократно излагал президент (России Владимир Путин). Она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле. Она концентрировано изложена президентом была в июле месяце в выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел России. И поэтому здесь полная последовательность сохраняется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о проработке новых переговорных позиций России к возможной будущей встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993094146.html
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политика, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Позиция России по Украине предельно четкая, заявили в Кремле
Песков: позиция России по Украине последовательная и предельно четкая