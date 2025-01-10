Украина представила военную стратегию на 2025 год
Военная стратегия Украины в 2025 году включает укрепление обороноспособности
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Киев на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии представил военную стратегию на этот год, среди ее ключевых приоритетов - стабилизация фронта и укрепление обороноспособности, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.
"Военная стратегия на 2025 год. Во время встречи мы представили нашу стратегию, основанную на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, асимметричный ответ на попытки... добиться превосходства", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. Со своей стороны, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.
Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек, заявил Белоусов.
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