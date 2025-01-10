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На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 10.01.2025
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10:38 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993067525.html
На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу
На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 10.01.2025
На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу
Более 600 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:38:00+03:00
2025-01-10T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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андрей демченко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Более 600 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции. "Более 600 одновременных обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении Нацполиции. В ведомстве отметили, что отработка незаконных каналов переправки мужчин за границу проводится по всей Украине. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 16 декабря сообщал, что около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны, выявлено на Украине с февраля 2022 года. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу

Нацполиция Украины провела 600 обысков для отработки каналов вывоза уклонистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Более 600 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции.
"Более 600 одновременных обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении Нацполиции.
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В ведомстве отметили, что отработка незаконных каналов переправки мужчин за границу проводится по всей Украине.
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 16 декабря сообщал, что около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны, выявлено на Украине с февраля 2022 года. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ДемченкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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