https://ria.ru/20250110/ukraina-1993067525.html

На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу

На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 10.01.2025

На Украине отрабатывают каналы незаконного вывоза уклонистов за границу

Более 600 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:38:00+03:00

2025-01-10T10:38:00+03:00

2025-01-10T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Более 600 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в Telegram-канале Национальной полиции. "Более 600 одновременных обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении Нацполиции. В ведомстве отметили, что отработка незаконных каналов переправки мужчин за границу проводится по всей Украине. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 16 декабря сообщал, что около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны, выявлено на Украине с февраля 2022 года. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей демченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины