На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте
Панченко поинтересовалась у Блинкена реакцией жителей Калифорнии на помощь ВСУ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко поинтересовалась в соцсети X у госсекретаря США Энтони Блинкена реакцией жителей Калифорнии на новую помощь Украине.
"Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш средств на войну?" — написала она.
"Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш средств на войну?" — написала она.
Так журналистка прокомментировала пост Блинкена о выделении нового пакета помощи Киеву.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Калифорния охвачена сильными пожарами, их уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
В пятницу CNN сообщил, что число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до десяти.
В округе Лос-Анджелес объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Калифорния охвачена сильными пожарами, их уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
В пятницу CNN сообщил, что число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до десяти.
В округе Лос-Анджелес объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.