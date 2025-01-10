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На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте - РИА Новости, 10.01.2025
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08:47 10.01.2025 (обновлено: 08:50 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993047387.html
На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте
На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте - РИА Новости, 10.01.2025
На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте
Украинская журналистка Диана Панченко поинтересовалась в соцсети X у госсекретаря США Энтони Блинкена реакцией жителей Калифорнии на новую помощь Украине. "Как... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:47:00+03:00
2025-01-10T08:50:00+03:00
в мире
калифорния
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энтони блинкен
ллойд остин
лос-анджелес
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко поинтересовалась в соцсети X у госсекретаря США Энтони Блинкена реакцией жителей Калифорнии на новую помощь Украине. "Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш средств на войну?" — написала она. Так журналистка прокомментировала пост Блинкена о выделении нового пакета помощи Киеву. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Калифорния охвачена сильными пожарами, их уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.В пятницу CNN сообщил, что число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до десяти. В округе Лос-Анджелес объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
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в мире, калифорния, украина, энтони блинкен, ллойд остин, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Украина, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
На Украине задали дерзкий вопрос Блинкену из-за его заявления о конфликте

Панченко поинтересовалась у Блинкена реакцией жителей Калифорнии на помощь ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко поинтересовалась в соцсети X у госсекретаря США Энтони Блинкена реакцией жителей Калифорнии на новую помощь Украине.

"Как жители Калифорнии отреагировали на очередной транш средств на войну?" — написала она.
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Так журналистка прокомментировала пост Блинкена о выделении нового пакета помощи Киеву.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.

Калифорния охвачена сильными пожарами, их уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

В пятницу CNN сообщил, что число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до десяти.

В округе Лос-Анджелес объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.

При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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