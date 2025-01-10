https://ria.ru/20250110/ukraina-1993037827.html
Подполье: ВСУ прикрываются медиками в больнице в Запорожской области
Подполье: ВСУ прикрываются медиками в больнице в Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2025
Подполье: ВСУ прикрываются медиками в больнице в Запорожской области
Личный состав ВСУ размещается в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области, прикрываясь гражданским медперсоналом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T04:35:00+03:00
2025-01-10T04:35:00+03:00
2025-01-10T04:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Личный состав ВСУ размещается в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области, прикрываясь гражданским медперсоналом, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "В поселке городского типа Новониколаевка Запорожской области в нескольких корпусах районной больницы размещены военнослужащие ВСУ. Для прикрытия днем в здании находится медицинский персонал, поскольку украинские власти знают, что Россия не станет наносить удары по гражданским", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные не проходят лечение в больнице, используя здание исключительно для размещения. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241231/podpole-1992127140.html
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запорожская область, россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Подполье: ВСУ прикрываются медиками в больнице в Запорожской области
ВСУ размещаются в больнице в Запорожской области, прикрываясь медиками