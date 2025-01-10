https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html
"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются
"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются - РИА Новости, 10.01.2025
"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются
Выборы президента Украины могут состояться уже в 2025-м. Зеленский пока прямо не говорит о выдвижении на второй срок, но не исключает этого, хотя его рейтинги... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:03:00+03:00
киев
великобритания
владимир зеленский
андрей ермак
дональд трамп
вооруженные силы украины
кмис
валерий залужный
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Выборы президента Украины могут состояться уже в 2025-м. Зеленский пока прямо не говорит о выдвижении на второй срок, но не исключает этого, хотя его рейтинги падают, а столкновение c сильным противником, на которого поставят местные и западные политики, чревато серьезными последствиями. Об электоральных перспективах основного конкурента главы киевского режима — в материале РИА Новости.Вопрос времениНесмотря на увольнение из армии и ссылку послом в Великобританию, бывший главком ВСУ Валерий Залужный весьма популярен среди избирателей. Собственной политической платформы у него нет. Президентские амбиции публично не выражал. Тем не менее СМИ пророчат ему большое политическое будущее.Издание "Телеграф" считает, что Залужного попытаются переманить к себе другие оппоненты Зеленского — мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко. Желание сотрудничать с экс-главкомом выражали и в окружении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Кроме того, вскоре может образоваться некое объединение военных и волонтеров, где тоже рады принять отставного генерала.Скорее всего, президентские и парламентские выборы проведут в один день — для "ускорения процесса".Как утверждают источники с Банковой, глава офиса президента Андрей Ермак согласен видеть Залужного кандидатом в депутаты, но категорически против его выдвижения в президенты. Если бывший главком решится на это, его ждет уголовное дело. Например, могут припомнить сдачу Херсона в 2022-м. Пока же ставка — на "политическую нейтрализацию" генерала.Ранее Залужный периодически конфликтовал и с Ермаком, и с Зеленским. Но он очень осторожен в высказываниях. Журналисты спросили его о возможных шагах в борьбе за власть. "Сначала мы сохраним государственность. А потом поговорим", — последовал ответ.Вышел из доверияВ январе Зеленский уже дважды публично высказался о президентских выборах. В очередной раз напомнив о военном положении, он допустил его отмену при завершении горячей стадии конфликта. Тогда в Раде рассмотрят вопрос о дате голосования. Что касается повторного выдвижения — это зависит от условий мирного урегулирования. Пока же вести такие разговоры "нецелесообразно".Когда Зеленский шел на первый срок, он уверял, что не собирается переизбираться. Но осенью 2023-го передумал, так как "не может бросать страну" в трудной ситуации.Месяц назад британская Times отмечала: большинство украинцев не хотели бы второго срока Зеленского. Коррупция и усталость от боевых действий заметно подпортили ему имидж. И чем дольше он откладывает выборы, тем меньше у него шансов на успех.По словам экспертов, дискуссии на эту тему оживила победа в США Дональда Трампа, поскольку в Республиканской партии многие считают главу киевского режима нелегитимным.Спустя почти три года войны он больше не выглядит бесспорным лидером, указали в The Economist. Повторить результат 2019-го ему вряд ли удастся. Согласно внутреннему опросу, на который ссылается издание, Зеленский проиграет бывшему главкому ВСУ во втором туре.Тревожный звонокДаже официальная киевская социология признает: в честной гонке главе киевского режима победить сложно. В мае 2022-го его рейтинг достигал 90%. Сейчас — 52. И 39% ему совсем не доверяют."Это снижает его потенциал и вес как публичного лица", — прокомментировал результаты опросов исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.Поддержка Залужного, по данным агентства InfoSapiens, — 76,8%. На втором месте руководитель ГУР Кирилл Буданов* — 54,6%.По результатам украинского "Фокуса", за Залужного сейчас готовы проголосовать 24,3% украинцев. За Зеленского — 16. Он столкнулся с ситуацией, когда внутри страны у него все меньше сторонников, а на Западе — все больше противников."Зеленский хотел бы быть единственным кандидатом. Залужного, как говорят источники, он согласен выдвинуть в парламент под № 1 в партийных списках и сделать спикером Рады. Глава киевского режима прекрасно понимает, что проигрывает бывшему главкому ВСУ. Причем не столько у народа, сколько у западных партнеров. Он сам не знает, допустят его до выборов или нет", — подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.А отказ от политической борьбы означает для него утрату не только власти, но и гарантий личной безопасности, добавляет эксперт. Не исключено, что Запад в таком случае попытается сделать из него "сакральную жертву". Перспектива же самих выборов прояснится уже очень скоро — после инаугурации Трампа. И то, что Зеленского не пригласили на церемонию, говорит о многом.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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киев, великобритания, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, вооруженные силы украины, кмис, валерий залужный, политика
Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, КМИС, Валерий Залужный, Политика
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Выборы президента Украины могут состояться уже в 2025-м. Зеленский пока прямо не говорит о выдвижении на второй срок, но не исключает этого, хотя его рейтинги падают, а столкновение c сильным противником, на которого поставят местные и западные политики, чревато серьезными последствиями. Об электоральных перспективах основного конкурента главы киевского режима — в материале РИА Новости.
Несмотря на увольнение из армии и ссылку послом в Великобританию, бывший главком ВСУ Валерий Залужный весьма популярен среди избирателей. Собственной политической платформы у него нет. Президентские амбиции публично не выражал. Тем не менее СМИ пророчат ему большое политическое будущее.
Издание "Телеграф" считает, что Залужного попытаются переманить к себе другие оппоненты Зеленского — мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко. Желание сотрудничать с экс-главкомом выражали и в окружении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Кроме того, вскоре может образоваться некое объединение военных и волонтеров, где тоже рады принять отставного генерала.
Скорее всего, президентские и парламентские выборы проведут в один день — для "ускорения процесса".
Как утверждают источники с Банковой, глава офиса президента Андрей Ермак согласен видеть Залужного кандидатом в депутаты, но категорически против его выдвижения в президенты. Если бывший главком решится на это, его ждет уголовное дело. Например, могут припомнить сдачу Херсона в 2022-м. Пока же ставка — на "политическую нейтрализацию
" генерала.
Ранее Залужный периодически конфликтовал и с Ермаком, и с Зеленским. Но он очень осторожен в высказываниях. Журналисты спросили его о возможных шагах в борьбе за власть. "Сначала мы сохраним государственность. А потом поговорим", — последовал ответ.
В январе Зеленский уже дважды публично высказался о президентских выборах. В очередной раз напомнив о военном положении, он допустил его отмену при завершении горячей стадии конфликта. Тогда в Раде рассмотрят вопрос о дате голосования. Что касается повторного выдвижения — это зависит от условий мирного урегулирования. Пока же вести такие разговоры "нецелесообразно".
Когда Зеленский шел на первый срок, он уверял, что не собирается переизбираться. Но осенью 2023-го передумал, так как "не может бросать страну" в трудной ситуации.
Месяц назад британская Times отмечала
: большинство украинцев не хотели бы второго срока Зеленского. Коррупция и усталость от боевых действий заметно подпортили ему имидж. И чем дольше он откладывает выборы, тем меньше у него шансов на успех.
По словам экспертов, дискуссии на эту тему оживила победа в США Дональда Трампа, поскольку в Республиканской партии многие считают главу киевского режима нелегитимным.
Спустя почти три года войны он больше не выглядит бесспорным лидером, указали в The Economist
. Повторить результат 2019-го ему вряд ли удастся. Согласно внутреннему опросу, на который ссылается издание, Зеленский проиграет бывшему главкому ВСУ во втором туре.
Даже официальная киевская социология признает
: в честной гонке главе киевского режима победить сложно. В мае 2022-го его рейтинг достигал 90%. Сейчас — 52. И 39% ему совсем не доверяют.
"Это снижает его потенциал и вес как публичного лица", — прокомментировал результаты опросов исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Поддержка Залужного, по данным
агентства InfoSapiens, — 76,8%. На втором месте руководитель ГУР Кирилл Буданов* — 54,6%.
По результатам
украинского "Фокуса", за Залужного сейчас готовы проголосовать 24,3% украинцев. За Зеленского — 16. Он столкнулся с ситуацией, когда внутри страны у него все меньше сторонников, а на Западе — все больше противников.
"Зеленский хотел бы быть единственным кандидатом. Залужного, как говорят источники, он согласен выдвинуть в парламент под № 1 в партийных списках и сделать спикером Рады. Глава киевского режима прекрасно понимает, что проигрывает бывшему главкому ВСУ. Причем не столько у народа, сколько у западных партнеров. Он сам не знает, допустят его до выборов или нет", — подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.
А отказ от политической борьбы означает для него утрату не только власти, но и гарантий личной безопасности, добавляет эксперт. Не исключено, что Запад в таком случае попытается сделать из него "сакральную жертву". Перспектива же самих выборов прояснится уже очень скоро — после инаугурации Трампа. И то, что Зеленского не пригласили на церемонию, говорит о многом.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.