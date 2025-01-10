https://ria.ru/20250110/ukraina-1992984348.html

"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются

"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются - РИА Новости, 10.01.2025

"Двойной гамбит Киеву". Худшие опасения Ермака сбываются

Выборы президента Украины могут состояться уже в 2025-м. Зеленский пока прямо не говорит о выдвижении на второй срок, но не исключает этого, хотя его рейтинги... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:00:00+03:00

2025-01-10T08:00:00+03:00

2025-01-10T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Выборы президента Украины могут состояться уже в 2025-м. Зеленский пока прямо не говорит о выдвижении на второй срок, но не исключает этого, хотя его рейтинги падают, а столкновение c сильным противником, на которого поставят местные и западные политики, чревато серьезными последствиями. Об электоральных перспективах основного конкурента главы киевского режима — в материале РИА Новости.Вопрос времениНесмотря на увольнение из армии и ссылку послом в Великобританию, бывший главком ВСУ Валерий Залужный весьма популярен среди избирателей. Собственной политической платформы у него нет. Президентские амбиции публично не выражал. Тем не менее СМИ пророчат ему большое политическое будущее.Издание "Телеграф" считает, что Залужного попытаются переманить к себе другие оппоненты Зеленского — мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко. Желание сотрудничать с экс-главкомом выражали и в окружении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Кроме того, вскоре может образоваться некое объединение военных и волонтеров, где тоже рады принять отставного генерала.Скорее всего, президентские и парламентские выборы проведут в один день — для "ускорения процесса".Как утверждают источники с Банковой, глава офиса президента Андрей Ермак согласен видеть Залужного кандидатом в депутаты, но категорически против его выдвижения в президенты. Если бывший главком решится на это, его ждет уголовное дело. Например, могут припомнить сдачу Херсона в 2022-м. Пока же ставка — на "политическую нейтрализацию" генерала.Ранее Залужный периодически конфликтовал и с Ермаком, и с Зеленским. Но он очень осторожен в высказываниях. Журналисты спросили его о возможных шагах в борьбе за власть. "Сначала мы сохраним государственность. А потом поговорим", — последовал ответ.Вышел из доверияВ январе Зеленский уже дважды публично высказался о президентских выборах. В очередной раз напомнив о военном положении, он допустил его отмену при завершении горячей стадии конфликта. Тогда в Раде рассмотрят вопрос о дате голосования. Что касается повторного выдвижения — это зависит от условий мирного урегулирования. Пока же вести такие разговоры "нецелесообразно".Когда Зеленский шел на первый срок, он уверял, что не собирается переизбираться. Но осенью 2023-го передумал, так как "не может бросать страну" в трудной ситуации.Месяц назад британская Times отмечала: большинство украинцев не хотели бы второго срока Зеленского. Коррупция и усталость от боевых действий заметно подпортили ему имидж. И чем дольше он откладывает выборы, тем меньше у него шансов на успех.По словам экспертов, дискуссии на эту тему оживила победа в США Дональда Трампа, поскольку в Республиканской партии многие считают главу киевского режима нелегитимным.Спустя почти три года войны он больше не выглядит бесспорным лидером, указали в The Economist. Повторить результат 2019-го ему вряд ли удастся. Согласно внутреннему опросу, на который ссылается издание, Зеленский проиграет бывшему главкому ВСУ во втором туре.Тревожный звонокДаже официальная киевская социология признает: в честной гонке главе киевского режима победить сложно. В мае 2022-го его рейтинг достигал 90%. Сейчас — 52. И 39% ему совсем не доверяют."Это снижает его потенциал и вес как публичного лица", — прокомментировал результаты опросов исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.Поддержка Залужного, по данным агентства InfoSapiens, — 76,8%. На втором месте руководитель ГУР Кирилл Буданов* — 54,6%.По результатам украинского "Фокуса", за Залужного сейчас готовы проголосовать 24,3% украинцев. За Зеленского — 16. Он столкнулся с ситуацией, когда внутри страны у него все меньше сторонников, а на Западе — все больше противников."Зеленский хотел бы быть единственным кандидатом. Залужного, как говорят источники, он согласен выдвинуть в парламент под № 1 в партийных списках и сделать спикером Рады. Глава киевского режима прекрасно понимает, что проигрывает бывшему главкому ВСУ. Причем не столько у народа, сколько у западных партнеров. Он сам не знает, допустят его до выборов или нет", — подчеркивает в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак.А отказ от политической борьбы означает для него утрату не только власти, но и гарантий личной безопасности, добавляет эксперт. Не исключено, что Запад в таком случае попытается сделать из него "сакральную жертву". Перспектива же самих выборов прояснится уже очень скоро — после инаугурации Трампа. И то, что Зеленского не пригласили на церемонию, говорит о многом.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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киев, великобритания, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, вооруженные силы украины, кмис, валерий залужный, политика