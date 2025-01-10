https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину - РИА Новости, 10.01.2025
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:00:00+03:00
аналитика
украина
россия
китай
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вооруженные силы украины
сша
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Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то новые детали оргий у Пи Дидди выяснились, да тут еще Канаду, Панаму, Гренландию пора присоединять. Нет-нет, англосаксам не до Киева. Влиятельнейшее издание Financial Times так и рубит сплеча: "Украина — не центр Вселенной".То есть буквально вчера Незалежная им была, а теперь вдруг астрономия поменялась. Но что же случилось?Динамика процесса живо напоминает украинскую манеру сдавать города и села. Пока Бахмут удавалось оборонять, он представлял невероятную стратегическую ценность для Киева. Стоило российской армии его взять — и раз, Артемовск уже никакой ценности не представляет. Западные патроны взяли этот трюк на вооружение. Сейчас ровно так же они сливают всю Украину.Пока с ее помощью удавалось доставлять неприятности России — Незалежная представляла собой стратегическую ценность. А теперь эта карта отыграна, ее сбрасывают под стол. Жестоко? Но вас же предупреждали.Российская сторона твердила украинцам еще с 2013 года — не ведитесь на западные обещания, вас используют и кинут. Но нет, людям там очень понравилось блистать в свете софитов. "Весь мир с нами", "Украина — форпост Запада", "Украина победит Россию" — больше десяти лет там послушно глотали всю лапшу, которую технично развешивали им на уши западные пропагандисты.У которых теперь другие дела: с момента избрания Трампа украинская тема практически исчезла из передовиц ведущих западных СМИ.Дело в том, что Запад на Украине проигрывает: многомиллиардные финансовые вливания, поставки техники и вооружений, обучение вэсэушников, засылка десятков тысяч своих военных под видом наемников — все это привело лишь к тому, что Россия развивается ускоренным темпом, а ее армия безостановочно давит противника и освобождает все новые населенные пункты бывшей УССР. И да, информационную войну на Западе тоже проиграли, про их глупые фейки никто и не вспоминает.Получается, что распиаренный военный альянс НАТО, США, претендующие на мировое лидерство, и их вассалы, тоже не без амбиций — все это потерпело сокрушительное поражение в прокси-войне с Россией. Что ж, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось. Главное теперь — технично вывести Украину из инфополя, погасить софиты, в лучах которых кривлялись киевские. Пусть все забудут это позорище как можно быстрее."Хватит хайповать на этом (украинском. — Прим. ред.) конфликте, притворяясь, что это глобальная схватка, которая определит судьбу мирового порядка, — чеканит Financial Times. — Популярный аргумент о том, что плохая мирная сделка по Украине позволит Китаю, Ирану и другим противникам стать более агрессивными в своих регионах, основана на предположении, а не на факте".Вы замечаете, как быстро они передергивают? Три года все западные СМИ дудели в уши всему миру именно о глобальном значении украинских перемог и зрад. Аргумент о том, что поражение Украины приведет к выплеску агрессии у Китая, Ирана и тутти кванти, затаскали до дыр. Тогда именно победа над Россией была истинной целью Запада, и это совершенно не скрывалось.А теперь, когда им победить не удалось, риторику подменяют прямо на глазах. Оказывается, речь уже не о том, чтобы разделаться с Россией. Спор идет лишь о том, как заключить с ней мир побыстрее, пока все не рухнуло.Глубинная причина всей этой неприличной суеты в том, что Вашингтон переводит стрелки на Китай. Свежая установочная статья в The New York Times только что назначила Пекин главным врагом Штатов в "индустриальной войне".Пока весь мир думал, что китайско-американское сотрудничество идет на пользу обеим странам, оказалось, что все не так. Выяснилось, что коварные китайцы лишили Штаты миллионов рабочих мест и закрыли у них десятки тысяч заводов и фабрик. То есть не алчные американские капиталисты вывели производства в Поднебесную, обездолив десятки миллионов соотечественников, а это все китайцы виноваты.Китай сравнивают с Германией, использовавшей промышленность как оружие, и мы все понимаем, к чему ведут такие экскурсы в историю. Это предварительные пропагандистские залпы в тотальной войне, которую Штаты развернут — и уже разворачивают — против КНР. Все это мы тоже проходили.Характерно, что именно The New York Times была главным запевалой в пропагандистской войне против России. Это там с первых полос не сходила Украина и все телодвижения ее просроченного вождя. Теперь украинский кейс задвинули подальше. Что ж, ждем борьбы за незалежность Тайваня и атак на китайское руководство.Украинцам на заметку: ребята, мало того что партнеры вас использовали и кинули. Это еще не все. Следующий акт Марлезонского балета заключается в том, что вы во всем же окажетесь виноваты. И в бездарном поражении ВСУ, и в потере территорий и ресурсов, которые прикупили себе по дешевке американские олигархи, и в распилах и откатах ваших мафиозных руководителей, и в том, что бежали на Запад и пытались там получать пособия. Вам припомнят каждую копейку, каждую попытку откосить от фронта, каждое неосторожное слово. Возможно, это научит вас наконец, что на Западе друзей у вас нет.
https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html
https://ria.ru/20250109/bouz-1992956970.html
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992915288.html
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992922791.html
https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html
https://ria.ru/20250106/tramp-1992661868.html
https://ria.ru/20241222/kitay-1990672395.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992978463_58:0:1423:1024_1920x0_80_0_0_c75534ba48b60144a5859961ff9249d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, украина, россия, китай, нато, вооруженные силы украины, сша
Аналитика, Украина, Россия, Китай, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то новые детали оргий у Пи Дидди выяснились, да тут еще Канаду, Панаму, Гренландию пора присоединять. Нет-нет, англосаксам не до Киева. Влиятельнейшее издание Financial Times так и рубит сплеча: "Украина — не центр Вселенной
".
То есть буквально вчера Незалежная им была, а теперь вдруг астрономия поменялась. Но что же случилось?
Динамика процесса живо напоминает украинскую манеру сдавать города и села. Пока Бахмут удавалось оборонять, он представлял невероятную стратегическую ценность для Киева. Стоило российской армии его взять — и раз, Артемовск уже никакой ценности не представляет. Западные патроны взяли этот трюк на вооружение. Сейчас ровно так же они сливают всю Украину.
Пока с ее помощью удавалось доставлять неприятности России — Незалежная представляла собой стратегическую ценность. А теперь эта карта отыграна, ее сбрасывают под стол. Жестоко? Но вас же предупреждали.
Российская сторона твердила украинцам еще с 2013 года — не ведитесь на западные обещания, вас используют и кинут. Но нет, людям там очень понравилось блистать в свете софитов. "Весь мир с нами", "Украина — форпост Запада", "Украина победит Россию" — больше десяти лет там послушно глотали всю лапшу, которую технично развешивали им на уши западные пропагандисты.
У которых теперь другие дела: с момента избрания Трампа украинская тема практически исчезла из передовиц ведущих западных СМИ.
Дело в том, что Запад на Украине проигрывает: многомиллиардные финансовые вливания, поставки техники и вооружений, обучение вэсэушников, засылка десятков тысяч своих военных под видом наемников — все это привело лишь к тому, что Россия развивается ускоренным темпом, а ее армия безостановочно давит противника и освобождает все новые населенные пункты бывшей УССР. И да, информационную войну на Западе тоже проиграли, про их глупые фейки никто и не вспоминает.
Получается, что распиаренный военный альянс НАТО, США, претендующие на мировое лидерство, и их вассалы, тоже не без амбиций — все это потерпело сокрушительное поражение в прокси-войне с Россией. Что ж, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось. Главное теперь — технично вывести Украину из инфополя, погасить софиты, в лучах которых кривлялись киевские. Пусть все забудут это позорище как можно быстрее.
"Хватит хайповать на этом (украинском. — Прим. ред.) конфликте, притворяясь, что это глобальная схватка, которая определит судьбу мирового порядка, — чеканит Financial Times. — Популярный аргумент о том, что плохая мирная сделка по Украине позволит
Китаю, Ирану и другим противникам стать более агрессивными в своих регионах, основана на предположении, а не на факте".
Вы замечаете, как быстро они передергивают? Три года все западные СМИ дудели в уши всему миру именно о глобальном значении украинских перемог и зрад. Аргумент о том, что поражение Украины приведет к выплеску агрессии у Китая, Ирана и тутти кванти, затаскали до дыр. Тогда именно победа над Россией была истинной целью Запада, и это совершенно не скрывалось.
А теперь, когда им победить не удалось, риторику подменяют прямо на глазах. Оказывается, речь уже не о том, чтобы разделаться с Россией. Спор идет лишь о том, как заключить с ней мир побыстрее, пока все не рухнуло.
Глубинная причина всей этой неприличной суеты в том, что Вашингтон переводит стрелки
на Китай. Свежая установочная статья в The New York Times только что назначила Пекин главным врагом Штатов в "индустриальной войне".
Пока весь мир думал, что китайско-американское сотрудничество идет на пользу обеим странам, оказалось, что все не так. Выяснилось, что коварные китайцы лишили Штаты миллионов рабочих мест и закрыли у них десятки тысяч заводов и фабрик. То есть не алчные американские капиталисты вывели производства в Поднебесную, обездолив десятки миллионов соотечественников, а это все китайцы виноваты.
Китай сравнивают с Германией, использовавшей промышленность как оружие, и мы все понимаем, к чему ведут такие экскурсы в историю. Это предварительные пропагандистские залпы в тотальной войне, которую Штаты развернут — и уже разворачивают — против КНР. Все это мы тоже проходили.
Характерно, что именно The New York Times была главным запевалой в пропагандистской войне против России. Это там с первых полос не сходила Украина и все телодвижения ее просроченного вождя. Теперь украинский кейс задвинули подальше. Что ж, ждем борьбы за незалежность Тайваня и атак на китайское руководство.
Украинцам на заметку: ребята, мало того что партнеры вас использовали и кинули. Это еще не все. Следующий акт Марлезонского балета заключается в том, что вы во всем же окажетесь виноваты. И в бездарном поражении ВСУ, и в потере территорий и ресурсов, которые прикупили себе по дешевке американские олигархи, и в распилах и откатах ваших мафиозных руководителей, и в том, что бежали на Запад и пытались там получать пособия. Вам припомнят каждую копейку, каждую попытку откосить от фронта, каждое неосторожное слово. Возможно, это научит вас наконец, что на Западе друзей у вас нет.