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Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину - РИА Новости, 10.01.2025
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08:00 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину - РИА Новости, 10.01.2025
Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:00:00+03:00
2025-01-10T08:00:00+03:00
аналитика
украина
россия
китай
нато
вооруженные силы украины
сша
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Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то новые детали оргий у Пи Дидди выяснились, да тут еще Канаду, Панаму, Гренландию пора присоединять. Нет-нет, англосаксам не до Киева. Влиятельнейшее издание Financial Times так и рубит сплеча: "Украина — не центр Вселенной".То есть буквально вчера Незалежная им была, а теперь вдруг астрономия поменялась. Но что же случилось?Динамика процесса живо напоминает украинскую манеру сдавать города и села. Пока Бахмут удавалось оборонять, он представлял невероятную стратегическую ценность для Киева. Стоило российской армии его взять — и раз, Артемовск уже никакой ценности не представляет. Западные патроны взяли этот трюк на вооружение. Сейчас ровно так же они сливают всю Украину.Пока с ее помощью удавалось доставлять неприятности России — Незалежная представляла собой стратегическую ценность. А теперь эта карта отыграна, ее сбрасывают под стол. Жестоко? Но вас же предупреждали.Российская сторона твердила украинцам еще с 2013 года — не ведитесь на западные обещания, вас используют и кинут. Но нет, людям там очень понравилось блистать в свете софитов. "Весь мир с нами", "Украина — форпост Запада", "Украина победит Россию" — больше десяти лет там послушно глотали всю лапшу, которую технично развешивали им на уши западные пропагандисты.У которых теперь другие дела: с момента избрания Трампа украинская тема практически исчезла из передовиц ведущих западных СМИ.Дело в том, что Запад на Украине проигрывает: многомиллиардные финансовые вливания, поставки техники и вооружений, обучение вэсэушников, засылка десятков тысяч своих военных под видом наемников — все это привело лишь к тому, что Россия развивается ускоренным темпом, а ее армия безостановочно давит противника и освобождает все новые населенные пункты бывшей УССР. И да, информационную войну на Западе тоже проиграли, про их глупые фейки никто и не вспоминает.Получается, что распиаренный военный альянс НАТО, США, претендующие на мировое лидерство, и их вассалы, тоже не без амбиций — все это потерпело сокрушительное поражение в прокси-войне с Россией. Что ж, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось. Главное теперь — технично вывести Украину из инфополя, погасить софиты, в лучах которых кривлялись киевские. Пусть все забудут это позорище как можно быстрее."Хватит хайповать на этом (украинском. — Прим. ред.) конфликте, притворяясь, что это глобальная схватка, которая определит судьбу мирового порядка, — чеканит Financial Times. — Популярный аргумент о том, что плохая мирная сделка по Украине позволит Китаю, Ирану и другим противникам стать более агрессивными в своих регионах, основана на предположении, а не на факте".Вы замечаете, как быстро они передергивают? Три года все западные СМИ дудели в уши всему миру именно о глобальном значении украинских перемог и зрад. Аргумент о том, что поражение Украины приведет к выплеску агрессии у Китая, Ирана и тутти кванти, затаскали до дыр. Тогда именно победа над Россией была истинной целью Запада, и это совершенно не скрывалось.А теперь, когда им победить не удалось, риторику подменяют прямо на глазах. Оказывается, речь уже не о том, чтобы разделаться с Россией. Спор идет лишь о том, как заключить с ней мир побыстрее, пока все не рухнуло.Глубинная причина всей этой неприличной суеты в том, что Вашингтон переводит стрелки на Китай. Свежая установочная статья в The New York Times только что назначила Пекин главным врагом Штатов в "индустриальной войне".Пока весь мир думал, что китайско-американское сотрудничество идет на пользу обеим странам, оказалось, что все не так. Выяснилось, что коварные китайцы лишили Штаты миллионов рабочих мест и закрыли у них десятки тысяч заводов и фабрик. То есть не алчные американские капиталисты вывели производства в Поднебесную, обездолив десятки миллионов соотечественников, а это все китайцы виноваты.Китай сравнивают с Германией, использовавшей промышленность как оружие, и мы все понимаем, к чему ведут такие экскурсы в историю. Это предварительные пропагандистские залпы в тотальной войне, которую Штаты развернут — и уже разворачивают — против КНР. Все это мы тоже проходили.Характерно, что именно The New York Times была главным запевалой в пропагандистской войне против России. Это там с первых полос не сходила Украина и все телодвижения ее просроченного вождя. Теперь украинский кейс задвинули подальше. Что ж, ждем борьбы за незалежность Тайваня и атак на китайское руководство.Украинцам на заметку: ребята, мало того что партнеры вас использовали и кинули. Это еще не все. Следующий акт Марлезонского балета заключается в том, что вы во всем же окажетесь виноваты. И в бездарном поражении ВСУ, и в потере территорий и ресурсов, которые прикупили себе по дешевке американские олигархи, и в распилах и откатах ваших мафиозных руководителей, и в том, что бежали на Запад и пытались там получать пособия. Вам припомнят каждую копейку, каждую попытку откосить от фронта, каждое неосторожное слово. Возможно, это научит вас наконец, что на Западе друзей у вас нет.
https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html
https://ria.ru/20250109/bouz-1992956970.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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аналитика, украина, россия, китай, нато, вооруженные силы украины, сша
Аналитика, Украина, Россия, Китай, НАТО, Вооруженные силы Украины, США

Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела — то Голливуд горит, то новые детали оргий у Пи Дидди выяснились, да тут еще Канаду, Панаму, Гренландию пора присоединять. Нет-нет, англосаксам не до Киева. Влиятельнейшее издание Financial Times так и рубит сплеча: "Украина — не центр Вселенной".
То есть буквально вчера Незалежная им была, а теперь вдруг астрономия поменялась. Но что же случилось?
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Запад превратил Украину в полигон для испытаний своего оружия, заявил Рогов
Вчера, 15:42
Динамика процесса живо напоминает украинскую манеру сдавать города и села. Пока Бахмут удавалось оборонять, он представлял невероятную стратегическую ценность для Киева. Стоило российской армии его взять — и раз, Артемовск уже никакой ценности не представляет. Западные патроны взяли этот трюк на вооружение. Сейчас ровно так же они сливают всю Украину.
Пока с ее помощью удавалось доставлять неприятности России — Незалежная представляла собой стратегическую ценность. А теперь эта карта отыграна, ее сбрасывают под стол. Жестоко? Но вас же предупреждали.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Это мерзость". На Западе высказались об отношении Байдена к Украине
Вчера, 15:35
Российская сторона твердила украинцам еще с 2013 года — не ведитесь на западные обещания, вас используют и кинут. Но нет, людям там очень понравилось блистать в свете софитов. "Весь мир с нами", "Украина — форпост Запада", "Украина победит Россию" — больше десяти лет там послушно глотали всю лапшу, которую технично развешивали им на уши западные пропагандисты.
У которых теперь другие дела: с момента избрания Трампа украинская тема практически исчезла из передовиц ведущих западных СМИ.
Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну
Вчера, 12:19
Дело в том, что Запад на Украине проигрывает: многомиллиардные финансовые вливания, поставки техники и вооружений, обучение вэсэушников, засылка десятков тысяч своих военных под видом наемников — все это привело лишь к тому, что Россия развивается ускоренным темпом, а ее армия безостановочно давит противника и освобождает все новые населенные пункты бывшей УССР. И да, информационную войну на Западе тоже проиграли, про их глупые фейки никто и не вспоминает.
Получается, что распиаренный военный альянс НАТО, США, претендующие на мировое лидерство, и их вассалы, тоже не без амбиций — все это потерпело сокрушительное поражение в прокси-войне с Россией. Что ж, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось. Главное теперь — технично вывести Украину из инфополя, погасить софиты, в лучах которых кривлялись киевские. Пусть все забудут это позорище как можно быстрее.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Поставки оружия не помогли ВСУ, признал американский чиновник
Вчера, 13:15
"Хватит хайповать на этом (украинском. — Прим. ред.) конфликте, притворяясь, что это глобальная схватка, которая определит судьбу мирового порядка, — чеканит Financial Times. — Популярный аргумент о том, что плохая мирная сделка по Украине позволит Китаю, Ирану и другим противникам стать более агрессивными в своих регионах, основана на предположении, а не на факте".
Вы замечаете, как быстро они передергивают? Три года все западные СМИ дудели в уши всему миру именно о глобальном значении украинских перемог и зрад. Аргумент о том, что поражение Украины приведет к выплеску агрессии у Китая, Ирана и тутти кванти, затаскали до дыр. Тогда именно победа над Россией была истинной целью Запада, и это совершенно не скрывалось.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Политолог рассказал, на что Трамп попытается обменять Украину
Вчера, 11:33
А теперь, когда им победить не удалось, риторику подменяют прямо на глазах. Оказывается, речь уже не о том, чтобы разделаться с Россией. Спор идет лишь о том, как заключить с ней мир побыстрее, пока все не рухнуло.
Глубинная причина всей этой неприличной суеты в том, что Вашингтон переводит стрелки на Китай. Свежая установочная статья в The New York Times только что назначила Пекин главным врагом Штатов в "индустриальной войне".
Пока весь мир думал, что китайско-американское сотрудничество идет на пользу обеим странам, оказалось, что все не так. Выяснилось, что коварные китайцы лишили Штаты миллионов рабочих мест и закрыли у них десятки тысяч заводов и фабрик. То есть не алчные американские капиталисты вывели производства в Поднебесную, обездолив десятки миллионов соотечественников, а это все китайцы виноваты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Трамп сформировал команду из антикитайских "ястребов"
6 января, 13:56
Китай сравнивают с Германией, использовавшей промышленность как оружие, и мы все понимаем, к чему ведут такие экскурсы в историю. Это предварительные пропагандистские залпы в тотальной войне, которую Штаты развернут — и уже разворачивают — против КНР. Все это мы тоже проходили.
Характерно, что именно The New York Times была главным запевалой в пропагандистской войне против России. Это там с первых полос не сходила Украина и все телодвижения ее просроченного вождя. Теперь украинский кейс задвинули подальше. Что ж, ждем борьбы за незалежность Тайваня и атак на китайское руководство.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню
22 декабря 2024, 06:21
Украинцам на заметку: ребята, мало того что партнеры вас использовали и кинули. Это еще не все. Следующий акт Марлезонского балета заключается в том, что вы во всем же окажетесь виноваты. И в бездарном поражении ВСУ, и в потере территорий и ресурсов, которые прикупили себе по дешевке американские олигархи, и в распилах и откатах ваших мафиозных руководителей, и в том, что бежали на Запад и пытались там получать пособия. Вам припомнят каждую копейку, каждую попытку откосить от фронта, каждое неосторожное слово. Возможно, это научит вас наконец, что на Западе друзей у вас нет.
 
АналитикаУкраинаРоссияКитайНАТОВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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