https://ria.ru/20250110/tyumen-1993146525.html
Тюмень передала рации и квадрокоптеры для бригады военных разведчиков
Тюмень передала рации и квадрокоптеры для бригады военных разведчиков - РИА Новости, 10.01.2025
Тюмень передала рации и квадрокоптеры для бригады военных разведчиков
Военнослужащим из Тюмени в зону специальной военной операции передали десять раций, два квадрокоптера, наборы инструментов, закупленные на деньги с городского... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:09:00+03:00
2025-01-10T16:09:00+03:00
2025-01-10T16:09:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 10 янв – РИА Новости. Военнослужащим из Тюмени в зону специальной военной операции передали десять раций, два квадрокоптера, наборы инструментов, закупленные на деньги с городского благотворительного счета "Победа", а также собранные волонтерами масксети и комплекты одежды, сообщил глава города Максим Афанасьев. "Мы встретились с одним из наших бойцов-разведчиков... Недавно он обратился к нам с просьбой помочь обеспечить его бригаду, в составе которой служат 26 тюменцев, необходимым оборудованием. Благодаря средствам, поступающим на счет "Победа", заявка выполнена… Мы закупили 10 раций, два квадрокоптера и АКБ к ним, наборы инструментов. Также волонтеры подготовили комплекты масксетей и одежды", - сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале. Передача гуманитарной помощи прошла в штабе общественной поддержки "Единой России". Следующий запрос от бойцов поступил на лодки, он уже взят в работу. Глава города отметил, что, по словам военнослужащего, "на обеспечение со стороны министерства обороны РФ бойцы не жалуются, но квадрокоптеры, рации – это расходный материал, поэтому поддержка со стороны общества лишней не будет".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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единая россия, министерство обороны рф (минобороны рф), тюмень, сво
Надежные люди, Единая Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тюмень, СВО
Тюмень передала рации и квадрокоптеры для бригады военных разведчиков
Максим Афанасьев: Тюмень передала в зону СВО рации, квадрокоптеры и инструменты
ТЮМЕНЬ, 10 янв – РИА Новости. Военнослужащим из Тюмени в зону специальной военной операции передали десять раций, два квадрокоптера, наборы инструментов, закупленные на деньги с городского благотворительного счета "Победа", а также собранные волонтерами масксети и комплекты одежды, сообщил глава города Максим Афанасьев.
"Мы встретились с одним из наших бойцов-разведчиков... Недавно он обратился к нам с просьбой помочь обеспечить его бригаду, в составе которой служат 26 тюменцев, необходимым оборудованием. Благодаря средствам, поступающим на счет "Победа", заявка выполнена… Мы закупили 10 раций, два квадрокоптера и АКБ к ним, наборы инструментов. Также волонтеры подготовили комплекты масксетей и одежды", - сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале.
Передача гуманитарной помощи прошла в штабе общественной поддержки "Единой России". Следующий запрос от бойцов поступил на лодки, он уже взят в работу.
Глава города отметил, что, по словам военнослужащего, "на обеспечение со стороны министерства обороны РФ бойцы не жалуются, но квадрокоптеры, рации – это расходный материал, поэтому поддержка со стороны общества лишней не будет".