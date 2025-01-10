https://ria.ru/20250110/tyumen-1993106932.html

Из ОАЭ пытались нелегально ввезти в Россию 256 плиток дубайского шоколада

Из ОАЭ пытались нелегально ввезти в Россию 256 плиток дубайского шоколада - РИА Новости, 10.01.2025

Из ОАЭ пытались нелегально ввезти в Россию 256 плиток дубайского шоколада

Прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин пытались нелегально ввезти в Россию для перепродажи 256 плиток дубайского шоколада стоимостью более 940 тысяч рублей,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:50:00+03:00

2025-01-10T13:50:00+03:00

2025-01-10T13:50:00+03:00

происшествия

россия

тюмень

оаэ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин пытались нелегально ввезти в Россию для перепродажи 256 плиток дубайского шоколада стоимостью более 940 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале ФТС России. "Более 56 килограммов дубайского шоколада задержали тюменские таможенники. Два пассажира рейса из ОАЭ пытались ввезти 72 и 184 плитки шоколада общей стоимостью 940 тысяч рублей. Мужчины признали, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени и подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). "В настоящее время судом рассмотрены материалы по одному делу об административном правонарушении, назначено наказание в виде конфискации 72 плиток. В отношении второй партии решение судебными органами пока не принято", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241022/shokolad-1979232927.html

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происшествия, россия, тюмень, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии)