https://ria.ru/20250110/trump-1993198850.html

Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ

Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2025

Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:41:00+03:00

2025-01-10T20:41:00+03:00

2025-01-10T20:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения новых контрактов с иностранными правительствами в период его президентства, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на план Trump Organization по соблюдению этических норм. Как следует из документа, для разработки политики и процедур, исключающих возможные конфликты интересов, компания привлекла юриста Уильяма Бёрка. "Trump Organization стремится не просто соответствовать юридическим и этическим обязательствам, но и значительно их превосходить во время президентства моего отца", – заявил Эрик Трамп, сын избранного президента и исполнительный вице-президент компании, чьи слова приводит издание. Компания намерена добровольно перечислять в бюджет США доходы, полученные от иностранных официальных лиц, пользующихся услугами её объектов, если таковых удастся идентифицировать. Управление инвестициями Трампа будет передано независимым организациям, которые, как подчёркивается в документе, "не будут запрашивать или принимать в расчет его мнение". При этом Трампу предоставят только ограниченный доступ к финансовой информации компании, касающейся общих показателей её деятельности, однако без детализированных данных о конкретных активах или проектах. Документ не запрещает Trump Organization заключать новые сделки с частными иностранными компаниями. Как отмечает WSJ, Эрик Трамп выразил намерение продолжить развитие бизнеса, который в последние годы активизировал свою деятельность в Азии и на Ближнем Востоке. Вопросы о возможных конфликтах интересов, связанных с деловой империей Трампа, вызывали споры ещё в его первое президентство. В частности, деятельность Trump International Hotel в Вашингтоне подверглась критике за вероятное нарушение конституции США, запрещающей президенту получать выгоды от иностранных и государственных структур. Верховный суд признал эти претензии лишенными оснований после поражения Трампа на выборах 2020 года. В 2022 году Trump Organization продала долгосрочную аренду отеля за 375 миллионов долларов, что превысило ожидания рынка. По данным WSJ, теперь компания ведёт переговоры о возвращении контроля над этим объектом.

https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993181947.html

https://ria.ru/20241218/tramp-1989943643.html

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в мире, сша, азия, ближний восток, эрик трамп, дональд трамп, trump organization