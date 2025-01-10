Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ
WSJ: Трамп после избрания не будет участвовать в управлении Trump Organization
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения новых контрактов с иностранными правительствами в период его президентства, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на план Trump Organization по соблюдению этических норм.
Как следует из документа, для разработки политики и процедур, исключающих возможные конфликты интересов, компания привлекла юриста Уильяма Бёрка.
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"Trump Organization стремится не просто соответствовать юридическим и этическим обязательствам, но и значительно их превосходить во время президентства моего отца", – заявил Эрик Трамп, сын избранного президента и исполнительный вице-президент компании, чьи слова приводит издание.
Компания намерена добровольно перечислять в бюджет США доходы, полученные от иностранных официальных лиц, пользующихся услугами её объектов, если таковых удастся идентифицировать. Управление инвестициями Трампа будет передано независимым организациям, которые, как подчёркивается в документе, "не будут запрашивать или принимать в расчет его мнение".
При этом Трампу предоставят только ограниченный доступ к финансовой информации компании, касающейся общих показателей её деятельности, однако без детализированных данных о конкретных активах или проектах.
Документ не запрещает Trump Organization заключать новые сделки с частными иностранными компаниями. Как отмечает WSJ, Эрик Трамп выразил намерение продолжить развитие бизнеса, который в последние годы активизировал свою деятельность в Азии и на Ближнем Востоке.
Вопросы о возможных конфликтах интересов, связанных с деловой империей Трампа, вызывали споры ещё в его первое президентство. В частности, деятельность Trump International Hotel в Вашингтоне подверглась критике за вероятное нарушение конституции США, запрещающей президенту получать выгоды от иностранных и государственных структур. Верховный суд признал эти претензии лишенными оснований после поражения Трампа на выборах 2020 года.
В 2022 году Trump Organization продала долгосрочную аренду отеля за 375 миллионов долларов, что превысило ожидания рынка. По данным WSJ, теперь компания ведёт переговоры о возвращении контроля над этим объектом.
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