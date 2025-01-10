Рейтинг@Mail.ru
Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/trump-1993198850.html
Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ
Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:41:00+03:00
2025-01-10T20:41:00+03:00
в мире
сша
азия
ближний восток
эрик трамп
дональд трамп
trump organization
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения новых контрактов с иностранными правительствами в период его президентства, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на план Trump Organization по соблюдению этических норм. Как следует из документа, для разработки политики и процедур, исключающих возможные конфликты интересов, компания привлекла юриста Уильяма Бёрка. "Trump Organization стремится не просто соответствовать юридическим и этическим обязательствам, но и значительно их превосходить во время президентства моего отца", – заявил Эрик Трамп, сын избранного президента и исполнительный вице-президент компании, чьи слова приводит издание. Компания намерена добровольно перечислять в бюджет США доходы, полученные от иностранных официальных лиц, пользующихся услугами её объектов, если таковых удастся идентифицировать. Управление инвестициями Трампа будет передано независимым организациям, которые, как подчёркивается в документе, "не будут запрашивать или принимать в расчет его мнение". При этом Трампу предоставят только ограниченный доступ к финансовой информации компании, касающейся общих показателей её деятельности, однако без детализированных данных о конкретных активах или проектах. Документ не запрещает Trump Organization заключать новые сделки с частными иностранными компаниями. Как отмечает WSJ, Эрик Трамп выразил намерение продолжить развитие бизнеса, который в последние годы активизировал свою деятельность в Азии и на Ближнем Востоке. Вопросы о возможных конфликтах интересов, связанных с деловой империей Трампа, вызывали споры ещё в его первое президентство. В частности, деятельность Trump International Hotel в Вашингтоне подверглась критике за вероятное нарушение конституции США, запрещающей президенту получать выгоды от иностранных и государственных структур. Верховный суд признал эти претензии лишенными оснований после поражения Трампа на выборах 2020 года. В 2022 году Trump Organization продала долгосрочную аренду отеля за 375 миллионов долларов, что превысило ожидания рынка. По данным WSJ, теперь компания ведёт переговоры о возвращении контроля над этим объектом.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993181947.html
https://ria.ru/20241218/tramp-1989943643.html
сша
азия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, азия, ближний восток, эрик трамп, дональд трамп, trump organization
В мире, США, Азия, Ближний Восток, Эрик Трамп, Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп перестанет участвовать в управлении Trump Organization, сообщили СМИ

WSJ: Трамп после избрания не будет участвовать в управлении Trump Organization

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения новых контрактов с иностранными правительствами в период его президентства, пишет в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на план Trump Organization по соблюдению этических норм.
Как следует из документа, для разработки политики и процедур, исключающих возможные конфликты интересов, компания привлекла юриста Уильяма Бёрка.
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Трамп назвал заседание суда по его делу цирком
Вчера, 19:52
"Trump Organization стремится не просто соответствовать юридическим и этическим обязательствам, но и значительно их превосходить во время президентства моего отца", – заявил Эрик Трамп, сын избранного президента и исполнительный вице-президент компании, чьи слова приводит издание.
Компания намерена добровольно перечислять в бюджет США доходы, полученные от иностранных официальных лиц, пользующихся услугами её объектов, если таковых удастся идентифицировать. Управление инвестициями Трампа будет передано независимым организациям, которые, как подчёркивается в документе, "не будут запрашивать или принимать в расчет его мнение".
При этом Трампу предоставят только ограниченный доступ к финансовой информации компании, касающейся общих показателей её деятельности, однако без детализированных данных о конкретных активах или проектах.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Трампу потребуется одобрение Конгресса, чтобы снять санкции против России
Вчера, 18:55
Документ не запрещает Trump Organization заключать новые сделки с частными иностранными компаниями. Как отмечает WSJ, Эрик Трамп выразил намерение продолжить развитие бизнеса, который в последние годы активизировал свою деятельность в Азии и на Ближнем Востоке.
Вопросы о возможных конфликтах интересов, связанных с деловой империей Трампа, вызывали споры ещё в его первое президентство. В частности, деятельность Trump International Hotel в Вашингтоне подверглась критике за вероятное нарушение конституции США, запрещающей президенту получать выгоды от иностранных и государственных структур. Верховный суд признал эти претензии лишенными оснований после поражения Трампа на выборах 2020 года.
В 2022 году Trump Organization продала долгосрочную аренду отеля за 375 миллионов долларов, что превысило ожидания рынка. По данным WSJ, теперь компания ведёт переговоры о возвращении контроля над этим объектом.
Избранный президент США Дональд Трамп в своем гольф-клубе во Флориде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В соцсетях разгорелись споры из-за прически Трампа
18 декабря 2024, 16:14
 
В миреСШААзияБлижний ВостокЭрик ТрампДональд ТрампTrump Organization
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала