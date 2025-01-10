Рейтинг@Mail.ru
Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/trump-1993086739.html
Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США
Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США - РИА Новости, 10.01.2025
Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США
Избранный президент США Дональд Трамп никак не улучшит позиции США с помощью присоединения Гренландии, даже если ему удастся этого добиться, сообщает издание... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:48:00+03:00
2025-01-10T11:48:00+03:00
в мире
гренландия
сша
китай
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп никак не улучшит позиции США с помощью присоединения Гренландии, даже если ему удастся этого добиться, сообщает издание Politico. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. "Получение Гренландии – путём приобретения или силовым методом – не улучшит позиции Вашингтона", - пишет издание. По мнению Politico, США в настоящее время уже получают от Гренландии то, что им требуется, в то время как присоединение острова будет означать большие траты на его содержание. В частности, издание упоминает наличие у США в Гренландии космической базы Питуффик, а также тот факт, что страна помешала Китаю построить три аэропорта на острове. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
https://ria.ru/20241228/tramp-1991771652.html
гренландия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, politico
В мире, Гренландия, США, Китай, Дональд Трамп, Politico
Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США

Politico: Трамп не улучшит позиции США с помощью присоединения Гренландии

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп никак не улучшит позиции США с помощью присоединения Гренландии, даже если ему удастся этого добиться, сообщает издание Politico.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль
08:00
"Получение Гренландии – путём приобретения или силовым методом – не улучшит позиции Вашингтона", - пишет издание.
По мнению Politico, США в настоящее время уже получают от Гренландии то, что им требуется, в то время как присоединение острова будет означать большие траты на его содержание.
В частности, издание упоминает наличие у США в Гренландии космической базы Питуффик, а также тот факт, что страна помешала Китаю построить три аэропорта на острове.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия спровоцировала войну за проливы и каналы
28 декабря 2024, 08:00
 
В миреГренландияСШАКитайДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала