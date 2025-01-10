Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США
Politico: Трамп не улучшит позиции США с помощью присоединения Гренландии
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп никак не улучшит позиции США с помощью присоединения Гренландии, даже если ему удастся этого добиться, сообщает издание Politico.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
"Получение Гренландии – путём приобретения или силовым методом – не улучшит позиции Вашингтона", - пишет издание.
По мнению Politico, США в настоящее время уже получают от Гренландии то, что им требуется, в то время как присоединение острова будет означать большие траты на его содержание.
В частности, издание упоминает наличие у США в Гренландии космической базы Питуффик, а также тот факт, что страна помешала Китаю построить три аэропорта на острове.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
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