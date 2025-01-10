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FT пишет об опасениях в ЕС из-за Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:57 10.01.2025 (обновлено: 13:54 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/trump-1993047799.html
FT пишет об опасениях в ЕС из-за Трампа
FT пишет об опасениях в ЕС из-за Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
FT пишет об опасениях в ЕС из-за Трампа
Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:57:00+03:00
2025-01-10T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
джо байден
дональд трамп
барак обама
евросоюз
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщает издание, на фоне растущего беспокойства в ЕС была создана группа экспертов, которые изучают массив указов Байдена, в особенности касающихся ограничений против России. По словам источников, в Брюсселе планировали использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой о прекращении огня в конфликте на Украине. "Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС", — сообщили изданию источники. Как отмечает издание, в ЕС не исключают, что Трамп может отменить некоторые ключевые меры только потому, что их ввел Байден. Исполнительные указы издаются президентами США и могут быть отменены в любой момент. Как правило, новый президент пересматривает существующие указы вскоре после вступления в должность. В 2017 году Трамп свернул "оттепель" на Кубе, начатую его предшественником Бараком Обамой, и вышел из Парижского соглашения по климату. Годом позже он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, заключенной при посредничестве администрации Обамы. "Нас беспокоит то, что он решит отменить свои действия только потому, что их совершил Байден, — сказал один из собеседников. — Нам нужно знать, как это может отразиться на нас".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. После ввода в июне этого года очередного, 14-го по счету, пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу, в странах которого не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, не хватает мужества признать провал санкций. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html
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россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, барак обама, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, В мире
FT пишет об опасениях в ЕС из-за Трампа

FT: в ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как сообщает издание, на фоне растущего беспокойства в ЕС была создана группа экспертов, которые изучают массив указов Байдена, в особенности касающихся ограничений против России. По словам источников, в Брюсселе планировали использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой о прекращении огня в конфликте на Украине.
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"Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС", — сообщили изданию источники.
Как отмечает издание, в ЕС не исключают, что Трамп может отменить некоторые ключевые меры только потому, что их ввел Байден.
Исполнительные указы издаются президентами США и могут быть отменены в любой момент. Как правило, новый президент пересматривает существующие указы вскоре после вступления в должность. В 2017 году Трамп свернул "оттепель" на Кубе, начатую его предшественником Бараком Обамой, и вышел из Парижского соглашения по климату. Годом позже он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, заключенной при посредничестве администрации Обамы.
"Нас беспокоит то, что он решит отменить свои действия только потому, что их совершил Байден, — сказал один из собеседников. — Нам нужно знать, как это может отразиться на нас".
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.
После ввода в июне этого года очередного, 14-го по счету, пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре этого года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
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Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу, в странах которого не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, не хватает мужества признать провал санкций.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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1 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампБарак ОбамаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииВ мире
 
 
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