https://ria.ru/20250110/trevoga-1993040059.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:02:00+03:00
2025-01-10T06:02:00+03:00
2025-01-10T06:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в отдельных районах Черкасской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве тревога звучит с 5.52 мск, в Киевской области - с 5.31. Тревога в Киеве объявлена второй за ночь, до этого она звучала с 3.01 до 3.19 мск. В этот период украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в городе слышали звуки взрывов. Также "Общественное" сообщало о звуках взрывов в окрестностях Черкасс, в Черкасском районе тревога звучит с 3.36 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250109/dnr-1992993309.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины власти объявили воздушную тревогу