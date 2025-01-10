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В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
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20:41 10.01.2025 (обновлено: 20:51 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993199053.html
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа
Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:41:00+03:00
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя возможную встречу лидеров двух стран.Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече."Любой диалог между США и Россией приветствуется", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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В мире, ООН, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа

В ООН приветствовали возможную встречу Путина с Трампом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя возможную встречу лидеров двух стран.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.
"Любой диалог между США и Россией приветствуется", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"За сто дней": на Западе рассказали, что могут обсудить Трамп и Путин
Вчера, 16:23
 
В миреООНРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСтефан Дюжаррик
 
 
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