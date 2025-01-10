https://ria.ru/20250110/tramp-1993199053.html

В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа

В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025

В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа

Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T20:41:00+03:00

2025-01-10T20:41:00+03:00

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ООН, 10 янв – РИА Новости. Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя возможную встречу лидеров двух стран.Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече."Любой диалог между США и Россией приветствуется", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

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в мире, оон, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, стефан дюжаррик