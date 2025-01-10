https://ria.ru/20250110/tramp-1993199053.html
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа
Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:41:00+03:00
2025-01-10T20:41:00+03:00
2025-01-10T20:51:00+03:00
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Организация объединенных наций будет приветствовать "любой диалог" между Россией и США, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя возможную встречу лидеров двух стран.Избранный президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече."Любой диалог между США и Россией приветствуется", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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В ООН приветствовали возможный диалог Путина и Трампа
В ООН приветствовали возможную встречу Путина с Трампом