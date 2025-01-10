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Трамп назвал заседание суда по его делу цирком - РИА Новости, 10.01.2025
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19:52 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html
Трамп назвал заседание суда по его делу цирком
Трамп назвал заседание суда по его делу цирком - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп назвал заседание суда по его делу цирком
Избранный президент США Дональд Трамп назвал состоявшееся в пятницу заседание суда по его делу "отвратительным цирком", подтвердил намерение подать апелляцию и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:52:00+03:00
2025-01-10T19:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал состоявшееся в пятницу заседание суда по его делу "отвратительным цирком", подтвердил намерение подать апелляцию и заявил, что решение освободить его от ответственности подчеркивает, что дело не имело доказательств, а являлось "уголовным вмешательством в выборы". Ранее в пятницу суд в Нью-Йорке приговорил Трампа к "безусловному освобождению" по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, формально освободив его от ответственности и оставив в силе лишь формальную судимость. "Радикальные демократы проиграли еще одну жалкую неамериканскую охоту на ведьм... результат сам по себе подтверждает, что... нет и никогда не было настоящего дела... сегодняшнее мероприятие было отвратительным цирком, и теперь, когда оно закончилось, мы обжалуем этот абсурд", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Адвокат Трампа Тодд Бланш в пятницу заявил, что команда избранного президента обжалует приговор политику в виде "безусловного освобождения" по делу о подлоге документов. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
https://ria.ru/20250110/tramp-1993134050.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп назвал заседание суда по его делу цирком

Трамп счел суд над ним цирком и выступил с обвинением во вмешательстве в выборы

© AP Photo / The Washington Post / Jabin BotsfordОглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / The Washington Post / Jabin Botsford
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал состоявшееся в пятницу заседание суда по его делу "отвратительным цирком", подтвердил намерение подать апелляцию и заявил, что решение освободить его от ответственности подчеркивает, что дело не имело доказательств, а являлось "уголовным вмешательством в выборы".
Ранее в пятницу суд в Нью-Йорке приговорил Трампа к "безусловному освобождению" по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, формально освободив его от ответственности и оставив в силе лишь формальную судимость.
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"Радикальные демократы проиграли еще одну жалкую неамериканскую охоту на ведьм... результат сам по себе подтверждает, что... нет и никогда не было настоящего дела... сегодняшнее мероприятие было отвратительным цирком, и теперь, когда оно закончилось, мы обжалуем этот абсурд", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Адвокат Трампа Тодд Бланш в пятницу заявил, что команда избранного президента обжалует приговор политику в виде "безусловного освобождения" по делу о подлоге документов.
"Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
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