https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html

Трамп назвал заседание суда по его делу цирком

Трамп назвал заседание суда по его делу цирком - РИА Новости, 10.01.2025

Трамп назвал заседание суда по его делу цирком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал состоявшееся в пятницу заседание суда по его делу "отвратительным цирком", подтвердил намерение подать апелляцию и... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:52:00+03:00

2025-01-10T19:52:00+03:00

2025-01-10T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал состоявшееся в пятницу заседание суда по его делу "отвратительным цирком", подтвердил намерение подать апелляцию и заявил, что решение освободить его от ответственности подчеркивает, что дело не имело доказательств, а являлось "уголовным вмешательством в выборы". Ранее в пятницу суд в Нью-Йорке приговорил Трампа к "безусловному освобождению" по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, формально освободив его от ответственности и оставив в силе лишь формальную судимость. "Радикальные демократы проиграли еще одну жалкую неамериканскую охоту на ведьм... результат сам по себе подтверждает, что... нет и никогда не было настоящего дела... сегодняшнее мероприятие было отвратительным цирком, и теперь, когда оно закончилось, мы обжалуем этот абсурд", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Адвокат Трампа Тодд Бланш в пятницу заявил, что команда избранного президента обжалует приговор политику в виде "безусловного освобождения" по делу о подлоге документов. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization