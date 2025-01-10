https://ria.ru/20250110/tramp-1993185131.html
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание - РИА Новости, 10.01.2025
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание
Украинское общество стало меньше поддерживать вооруженные силы из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, заявил заместитель командира батальона 92-ой... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:13:00+03:00
2025-01-10T19:13:00+03:00
2025-01-10T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинское общество стало меньше поддерживать вооруженные силы из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире YouTube-канала "Сейчас"."Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день, 20 числа вступит в полномочия, и все закончится <…> даже те, кто хотел защищать страну, поставил этот вопрос на паузу. Так же и наше общество — отпраздновали, и думают, что война закончится, и можно уже не поддерживать силы обороны", — пожаловался он.Как утверждает офицер, такой настрой приводит к еще большим потерям территорий.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html
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Офицер ВСУ сделал тяжелое признание
Офицер ВСУ Маляревич: украинское общество меньше поддерживает армию из-за Трампа