Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 10.01.2025 (обновлено: 21:14 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993185131.html
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание - РИА Новости, 10.01.2025
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание
Украинское общество стало меньше поддерживать вооруженные силы из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, заявил заместитель командира батальона 92-ой... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:13:00+03:00
2025-01-10T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинское общество стало меньше поддерживать вооруженные силы из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире YouTube-канала "Сейчас"."Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день, 20 числа вступит в полномочия, и все закончится &lt;…&gt; даже те, кто хотел защищать страну, поставил этот вопрос на паузу. Так же и наше общество — отпраздновали, и думают, что война закончится, и можно уже не поддерживать силы обороны", — пожаловался он.Как утверждает офицер, такой настрой приводит к еще большим потерям территорий.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html
https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание

Офицер ВСУ Маляревич: украинское общество меньше поддерживает армию из-за Трампа

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинское общество стало меньше поддерживать вооруженные силы из-за победы Дональда Трампа на выборах в США, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире YouTube-канала "Сейчас".
"Говорят, что Трамп придет, и война кончится за один день, 20 числа вступит в полномочия, и все закончится <…> даже те, кто хотел защищать страну, поставил этот вопрос на паузу. Так же и наше общество — отпраздновали, и думают, что война закончится, и можно уже не поддерживать силы обороны", — пожаловался он.
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"За сто дней": на Западе рассказали, что могут обсудить Трамп и Путин
Вчера, 16:23
Как утверждает офицер, такой настрой приводит к еще большим потерям территорий.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В декабре президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине
Вчера, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала