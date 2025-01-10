Рейтинг@Mail.ru
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 10.01.2025 (обновлено: 20:46 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993173668.html
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов - РИА Новости, 10.01.2025
Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов
Суд освободил избранного президента США Дональда Трампа от формальной ответственности по делу о фальсификации документов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:16:00+03:00
2025-01-10T20:46:00+03:00
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993173466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c51498389cadc77c5470f03fa1ecc7d.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв — РИА Новости. Суд освободил избранного президента США Дональда Трампа от формальной ответственности по делу о фальсификации документов, передает корреспондент РИА Новости."На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение. — Прим. ред.) по всем 34 пунктам обвинения", — заявил судья."Безусловное освобождение", которое получил Трамп, подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без наказания. Таким образом, ему не грозят ни тюрьма, ни штраф. Новый глава Белого дома при таком раскладе станет первым осужденным, хотя и "безусловно освобожденным" президентом.Адвокат политика Тодд Бланш намерен обжаловать решение суда.Трампа обвиняли в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. Причем присяжные уже признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по этому делу.Адвокаты американского лидера до последнего безуспешно пытались отсрочить вынесение приговора, как и в целом отменить обвинительный вердикт на фоне его победы на выборах и решения Верховного суда США в части иммунитета избранного президента. Тем не менее высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность главой государства.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html
https://ria.ru/20241215/tramp-1989273255.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993173466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1892c468f68646a7ed9d65bf2cfbfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире

Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов

© AP Photo / The Washington Post / Jabin BotsfordОглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / The Washington Post / Jabin Botsford
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв — РИА Новости. Суд освободил избранного президента США Дональда Трампа от формальной ответственности по делу о фальсификации документов, передает корреспондент РИА Новости.
"На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение. — Прим. ред.) по всем 34 пунктам обвинения", — заявил судья.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Трамп назвал заседание суда по его делу цирком
Вчера, 19:52
"Безусловное освобождение", которое получил Трамп, подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без наказания. Таким образом, ему не грозят ни тюрьма, ни штраф. Новый глава Белого дома при таком раскладе станет первым осужденным, хотя и "безусловно освобожденным" президентом.
Адвокат политика Тодд Бланш намерен обжаловать решение суда.
Трампа обвиняли в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. Причем присяжные уже признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по этому делу.
Адвокаты американского лидера до последнего безуспешно пытались отсрочить вынесение приговора, как и в целом отменить обвинительный вердикт на фоне его победы на выборах и решения Верховного суда США в части иммунитета избранного президента. Тем не менее высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность главой государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ABC News выплатит 15 миллионов долларов по делу о клевете на Трампа
15 декабря 2024, 02:39
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала