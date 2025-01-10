https://ria.ru/20250110/tramp-1993173668.html

Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов

Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов - РИА Новости, 10.01.2025

Суд освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации документов

Суд освободил избранного президента США Дональда Трампа от формальной ответственности по делу о фальсификации документов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:16:00+03:00

2025-01-10T18:16:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв — РИА Новости. Суд освободил избранного президента США Дональда Трампа от формальной ответственности по делу о фальсификации документов, передает корреспондент РИА Новости."На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение. — Прим. ред.) по всем 34 пунктам обвинения", — заявил судья."Безусловное освобождение", которое получил Трамп, подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без наказания. Таким образом, ему не грозят ни тюрьма, ни штраф. Новый глава Белого дома при таком раскладе станет первым осужденным, хотя и "безусловно освобожденным" президентом.Адвокат политика Тодд Бланш намерен обжаловать решение суда.Трампа обвиняли в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. Причем присяжные уже признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по этому делу.Адвокаты американского лидера до последнего безуспешно пытались отсрочить вынесение приговора, как и в целом отменить обвинительный вердикт на фоне его победы на выборах и решения Верховного суда США в части иммунитета избранного президента. Тем не менее высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность главой государства.

https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html

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дональд трамп, сша, в мире