https://ria.ru/20250110/tramp-1993173018.html

Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф

Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф - РИА Новости, 10.01.2025

Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф

Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:12:00+03:00

2025-01-10T18:12:00+03:00

2025-01-10T18:27:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость, передает корреспондент РИА Новости."На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение - ред.) по всем 34 пунктам обвинения", - сказал судья."Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".

https://ria.ru/20241215/tramp-1989273255.html

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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп