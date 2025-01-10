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Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф - РИА Новости, 10.01.2025
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18:12 10.01.2025 (обновлено: 18:27 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993173018.html
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф - РИА Новости, 10.01.2025
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:12:00+03:00
2025-01-10T18:27:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость, передает корреспондент РИА Новости."На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение - ред.) по всем 34 пунктам обвинения", - сказал судья."Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф

Суд не назначил Трампу тюремный срок или штраф по делу о подлоге документов

© AP Photo / The Washington Post / Jabin BotsfordОглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / The Washington Post / Jabin Botsford
Оглашение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в зале суда в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость, передает корреспондент РИА Новости.
"На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение - ред.) по всем 34 пунктам обвинения", - сказал судья.
"Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
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