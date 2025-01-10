https://ria.ru/20250110/tramp-1993173018.html
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф - РИА Новости, 10.01.2025
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:12:00+03:00
2025-01-10T18:12:00+03:00
2025-01-10T18:27:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993173466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c51498389cadc77c5470f03fa1ecc7d.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость, передает корреспондент РИА Новости."На данный момент я выношу этот приговор (безусловное освобождение - ред.) по всем 34 пунктам обвинения", - сказал судья."Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
https://ria.ru/20241215/tramp-1989273255.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993173466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1892c468f68646a7ed9d65bf2cfbfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Суд в Нью-Йорке не назначил Трампу тюремный срок или штраф
Суд не назначил Трампу тюремный срок или штраф по делу о подлоге документов