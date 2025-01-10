https://ria.ru/20250110/tramp-1993157491.html
Трамп заслушает приговор суда в своей резиденции, пишет ABC
Трамп заслушает приговор суда в своей резиденции, пишет ABC - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп заслушает приговор суда в своей резиденции, пишет ABC
Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, заслушает приговор по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:01:00+03:00
2025-01-10T17:01:00+03:00
2025-01-10T17:01:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, заслушает приговор по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс в виртуальном режиме из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает ABC. "Избранный президент Трамп, который планирует присутствовать на слушании в 9.30 утра (17.30 мск - ред.) виртуально из своего поместья Мар-а-Лаго, как ожидается, получит максимально мягкий приговор, допустимый законодательством Нью-Йорка, хотя вынесение приговора фактически закрепит его беспрецедентный статус первого бывшего президента, осужденного за совершение преступления", - пишет СМИ. Судья по данному делу Хуан Мерчан ранее сообщил о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозят ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
https://ria.ru/20250110/tramp-1993127144.html
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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп заслушает приговор суда в своей резиденции, пишет ABC
ABC: Трамп заслушает приговор по делу Сторми Дэниелс в виртуальном режиме