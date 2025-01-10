https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине - РИА Новости, 10.01.2025
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась тому, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не произошла раньше. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:44:00+03:00
2025-01-10T15:44:00+03:00
2025-01-10T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X удивилась тому, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не произошла раньше.В пятницу Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов."Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать ее раньше?" — задалась вопросом Панченко.Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, украина, дмитрий песков
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков
Слова Трампа о Путине вызвали неожиданную реакцию на Украине
Журналистка Панченко удивилась затягиванию встречи Путина и Трампа