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Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу - РИА Новости, 10.01.2025
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15:21 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/tramp-1993134050.html
Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу
Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу
Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что они с экс-президентом США Бараком Обамой нравятся друг другу, после того, как двое пообщались на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:21:00+03:00
2025-01-10T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что они с экс-президентом США Бараком Обамой нравятся друг другу, после того, как двое пообщались на церемонии прощания с экс-лидером Соединенных Штатов Джимми Картером, сообщает телеканал NBC News. Репортер задал Трампу вопрос, что он думает о видео, на котором он с Обамой общается во время церемонии прощания с Картером. "Даже и не знал, как дружелюбно это выглядело. Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. И, вероятно, это действительно так", - ответил Трамп. Церемония прощания с бывшим президентом США Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, прошла накануне в Вашингтоне.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, барак обама
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Барак Обама
Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу

NBC News: Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что они с экс-президентом США Бараком Обамой нравятся друг другу, после того, как двое пообщались на церемонии прощания с экс-лидером Соединенных Штатов Джимми Картером, сообщает телеканал NBC News.
Репортер задал Трампу вопрос, что он думает о видео, на котором он с Обамой общается во время церемонии прощания с Картером.
"Даже и не знал, как дружелюбно это выглядело. Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. И, вероятно, это действительно так", - ответил Трамп.
Церемония прощания с бывшим президентом США Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, прошла накануне в Вашингтоне.
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