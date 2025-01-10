https://ria.ru/20250110/tramp-1993134050.html

Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу

Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу - РИА Новости, 10.01.2025

Трамп не исключил, что они с Обамой нравятся друг другу

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что они с экс-президентом США Бараком Обамой нравятся друг другу, после того, как двое пообщались на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:21:00+03:00

2025-01-10T15:21:00+03:00

2025-01-10T15:21:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что они с экс-президентом США Бараком Обамой нравятся друг другу, после того, как двое пообщались на церемонии прощания с экс-лидером Соединенных Штатов Джимми Картером, сообщает телеканал NBC News. Репортер задал Трампу вопрос, что он думает о видео, на котором он с Обамой общается во время церемонии прощания с Картером. "Даже и не знал, как дружелюбно это выглядело. Я подумал: кажется, что эти два человека нравятся друг другу. И, вероятно, это действительно так", - ответил Трамп. Церемония прощания с бывшим президентом США Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, прошла накануне в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960190521.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, барак обама