В Нью-Йорке журналисты собрались у суда, где огласят приговор Трампу
Десятки журналистов собрались у суда в Нью-Йорке, где огласят приговор Трампу
© РИА НовостиЖурналисты у здания суда в Нью-Йорке, где через огласят приговор Трампу по делу о подлоге документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Кадр видео
© РИА Новости
Журналисты у здания суда в Нью-Йорке, где через огласят приговор Трампу по делу о подлоге документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Кадр видео
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Десятки журналистов собрались у суда в Нью-Йорке, где через несколько часов судья огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, передает корреспондент РИА Новости.
Вынесение приговора назначено на 10 января в 09.30 утра (17.30 мск). Трамп может присутствовать на оглашении вердикта как очно, так и онлайн.
За три часа до начала заседания, несмотря на мороз (в Нью-Йорке сейчас -3), у суда уже столпились десятки журналистов. Некоторые из представителей СМИ занимали место с ночи, расставив палатки.
При этом предприимчивые горожане предлагают отстоять за журналистов очередь, за место в самом конце просят от 20 долларов. В начале - цены выше.
Судья по соответствующему делу Хуан Мерчан указал о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".