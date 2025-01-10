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В Нью-Йорке журналисты собрались у суда, где огласят приговор Трампу - РИА Новости, 10.01.2025
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14:59 10.01.2025 (обновлено: 15:03 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993127144.html
В Нью-Йорке журналисты собрались у суда, где огласят приговор Трампу
В Нью-Йорке журналисты собрались у суда, где огласят приговор Трампу - РИА Новости, 10.01.2025
В Нью-Йорке журналисты собрались у суда, где огласят приговор Трампу
Десятки журналистов собрались у суда в Нью-Йорке, где через несколько часов судья огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:59:00+03:00
2025-01-10T15:03:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Десятки журналистов собрались у суда в Нью-Йорке, где через несколько часов судья огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, передает корреспондент РИА Новости. Вынесение приговора назначено на 10 января в 09.30 утра (17.30 мск). Трамп может присутствовать на оглашении вердикта как очно, так и онлайн. За три часа до начала заседания, несмотря на мороз (в Нью-Йорке сейчас -3), у суда уже столпились десятки журналистов. Некоторые из представителей СМИ занимали место с ночи, расставив палатки. При этом предприимчивые горожане предлагают отстоять за журналистов очередь, за место в самом конце просят от 20 долларов. В начале - цены выше. Судья по соответствующему делу Хуан Мерчан указал о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
https://ria.ru/20250104/tramp-1992460092.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
В Нью-Йорке журналисты собрались у суда, где огласят приговор Трампу

Десятки журналистов собрались у суда в Нью-Йорке, где огласят приговор Трампу

© РИА НовостиЖурналисты у здания суда в Нью-Йорке, где через огласят приговор Трампу по делу о подлоге документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Кадр видео
Журналисты у здания суда в Нью-Йорке, где через огласят приговор Трампу по делу о подлоге документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости
Журналисты у здания суда в Нью-Йорке, где через огласят приговор Трампу по делу о подлоге документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Кадр видео
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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Десятки журналистов собрались у суда в Нью-Йорке, где через несколько часов судья огласит приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, передает корреспондент РИА Новости.
Вынесение приговора назначено на 10 января в 09.30 утра (17.30 мск). Трамп может присутствовать на оглашении вердикта как очно, так и онлайн.
За три часа до начала заседания, несмотря на мороз (в Нью-Йорке сейчас -3), у суда уже столпились десятки журналистов. Некоторые из представителей СМИ занимали место с ночи, расставив палатки.
При этом предприимчивые горожане предлагают отстоять за журналистов очередь, за место в самом конце просят от 20 долларов. В начале - цены выше.
Судья по соответствующему делу Хуан Мерчан указал о намерении "безусловно освободить" политика. "Безусловное освобождение" подразумевает, что обвинительный приговор останется в силе, но само дело прекращается без назначения наказания, то есть Трампу не грозит ни тюрьма, ни штраф. Трамп при таком раскладе станет первым осужденным президентом, хоть и "безусловно освобожденным".
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