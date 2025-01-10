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Захарова прокомментировала заявления Трампа по Гренландии и Канаде
Захарова прокомментировала заявления Трампа по Гренландии и Канаде - РИА Новости, 10.01.2025
Захарова прокомментировала заявления Трампа по Гренландии и Канаде
Заявления избранного президента США Дональда Трампа по территориям Гренландии и Канады можно будет комментировать тогда, когда он официально вступит в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:37:00+03:00
2025-01-10T13:37:00+03:00
2025-01-10T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа по территориям Гренландии и Канады можно будет комментировать тогда, когда он официально вступит в должность, а пока он только к этому готовится, заявила в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде со своей стороны заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Вот когда он вступит в должность, тогда это, так сказать, можно будет комментировать как официальную позицию государства. На данном этапе он только готовится к этому", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20250110/trump-1993086739.html
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В мире, Гренландия, США, Канада, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления Трампа по Гренландии и Канаде
Захарова: слова Трампа о Гренландии можно будет комментировать после инаугурации