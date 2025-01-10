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Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
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12:50 10.01.2025 (обновлено: 13:43 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа
К организации контактов президента России Владимира Путина и Дональда Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:50:00+03:00
2025-01-10T13:43:00+03:00
политика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. К организации контактов президента России Владимира Путина и Дональда Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Исходим из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения", — сказал он.Песков отметил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным."Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", — добавил он.По словам пресс-секретаря, никаких предварительных условий для переговоров президентов России и США не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог.Песков напомнил, что Путин не раз говорил о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США.Ранее сегодня Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Сам Трамп говорил, что знает о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после официального возвращения в Белый дом.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992959685.html
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политика, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа

Песков: контакты Путина и Трампа начнутся не раньше инаугурации президента США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. К организации контактов президента России Владимира Путина и Дональда Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Исходим из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения", — сказал он.
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Вчера, 15:45
Песков отметил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным.
"Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", — добавил он.
По словам пресс-секретаря, никаких предварительных условий для переговоров президентов России и США не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог.
Песков напомнил, что Путин не раз говорил о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США.
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Ранее сегодня Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.
В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Сам Трамп говорил, что знает о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после официального возвращения в Белый дом.
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