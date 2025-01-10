https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html

Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа

Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025

Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа

К организации контактов президента России Владимира Путина и Дональда Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:50:00+03:00

2025-01-10T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. К организации контактов президента России Владимира Путина и Дональда Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Исходим из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения", — сказал он.Песков отметил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным."Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет", — добавил он.По словам пресс-секретаря, никаких предварительных условий для переговоров президентов России и США не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля вести диалог.Песков напомнил, что Путин не раз говорил о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США.Ранее сегодня Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.В декабре Путин рассказал на прямой линии, что готов к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.Сам Трамп говорил, что знает о готовности Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после официального возвращения в Белый дом.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992959685.html

https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html

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политика, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин