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СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу - РИА Новости, 10.01.2025
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10:32 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/tramp-1993065644.html
СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу
СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу - РИА Новости, 10.01.2025
СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу
Давление избранного президента США Дональда Трампа на Данию и визит его сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию стали частью его тактики унижения европейских РИА Новости, 10.01.2025
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2025-01-10T10:32:00+03:00
в мире
дональд трамп
дональд трамп-младший
европа
сша
гренландия
дания
нато
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Давление избранного президента США Дональда Трампа на Данию и визит его сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию стали частью его тактики унижения европейских стран, пишет La Jornada."Трамп знает, что Старый Свет и, в частности, страны-члены Европейского союза довольно слабы в политическом и административном плане и что их лидеры готовы скорее терпеть любые унижения, чем возражать Вашингтону", — говорится в публикации.В статье отмечается, что текущая позиция Трампа свидетельствует о том, что европейские страны не извлекли уроки из событий 2017 — 2021 годов. Вместо сокращения зависимости от США, они стали участниками провокаций против России и оказались замешаны в войне, инициированной НАТО и не щадящей жизни украинских военных.Во вторник Дональд Трамп-младший прибыл с визитом в Гренландию.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
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европа
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в мире, дональд трамп, дональд трамп-младший, европа, сша, гренландия, дания, нато
В мире, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Европа, США, Гренландия, Дания, НАТО
СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу

La Jornada: Трамп действиями в отношении Гренландии унижает Европу

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Давление избранного президента США Дональда Трампа на Данию и визит его сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию стали частью его тактики унижения европейских стран, пишет La Jornada.
"Трамп знает, что Старый Свет и, в частности, страны-члены Европейского союза довольно слабы в политическом и административном плане и что их лидеры готовы скорее терпеть любые унижения, чем возражать Вашингтону", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В статье отмечается, что текущая позиция Трампа свидетельствует о том, что европейские страны не извлекли уроки из событий 2017 — 2021 годов. Вместо сокращения зависимости от США, они стали участниками провокаций против России и оказались замешаны в войне, инициированной НАТО и не щадящей жизни украинских военных.
Во вторник Дональд Трамп-младший прибыл с визитом в Гренландию.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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06:35
 
В миреДональд ТрампДональд Трамп-младшийЕвропаСШАГренландияДанияНАТО
 
 
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