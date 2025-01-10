https://ria.ru/20250110/tramp-1993065644.html

СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу

СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу - РИА Новости, 10.01.2025

СМИ раскрыли, как Трамп унизил Европу

Давление избранного президента США Дональда Трампа на Данию и визит его сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию стали частью его тактики унижения европейских РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Давление избранного президента США Дональда Трампа на Данию и визит его сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию стали частью его тактики унижения европейских стран, пишет La Jornada."Трамп знает, что Старый Свет и, в частности, страны-члены Европейского союза довольно слабы в политическом и административном плане и что их лидеры готовы скорее терпеть любые унижения, чем возражать Вашингтону", — говорится в публикации.В статье отмечается, что текущая позиция Трампа свидетельствует о том, что европейские страны не извлекли уроки из событий 2017 — 2021 годов. Вместо сокращения зависимости от США, они стали участниками провокаций против России и оказались замешаны в войне, инициированной НАТО и не щадящей жизни украинских военных.Во вторник Дональд Трамп-младший прибыл с визитом в Гренландию.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html

европа

сша

гренландия

дания

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