Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады
Яковенко: притязания Трампа на новые территории это сигнал нового передела мира
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Канады к стране отражают новый курс Вашингтона на переход к ручному управлению и консолидацию стран Запада на имперской основе, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно взглянуть и иначе, и тогда все будет выглядеть куда как реалистично", – написал Яковенко в своей статье "Расширение США: волк и три поросенка?".
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Он уточнил, что смена власти в США носит признаки революции, и в этом контексте ясно, что США возвращаются к историческим методам имперской экспансии.
"Судя по реакции американского истеблишмента на "геополитический вызов" со стороны России, Китая и всего незападного мирового большинства/Глобального Юга, что отчасти связано с четырьмя десятилетиями глобализации, необходим переход к ручному управлению, то есть консолидации западных стран на откровенно имперской основе", - подчеркнул Яковенко.
В подтверждение этого тезиса эксперт привел действия американского предпринимателя Илона Маска, который поддерживает Партию реформ в Великобритании и заявляет о необходимости объединения пяти англосаксонских стран в нечто целое - ту же Британскую империю, но под другим лидерством.
В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Тогда же премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии.
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