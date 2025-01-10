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Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады - РИА Новости, 10.01.2025
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07:49 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/tramp-1993044184.html
Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады
Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады - РИА Новости, 10.01.2025
Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады
Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Канады к стране отражают новый курс Вашингтона на переход к РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T07:49:00+03:00
2025-01-10T07:49:00+03:00
сша
гренландия
канада
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Канады к стране отражают новый курс Вашингтона на переход к ручному управлению и консолидацию стран Запада на имперской основе, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно взглянуть и иначе, и тогда все будет выглядеть куда как реалистично", – написал Яковенко в своей статье "Расширение США: волк и три поросенка?". Он уточнил, что смена власти в США носит признаки революции, и в этом контексте ясно, что США возвращаются к историческим методам имперской экспансии. "Судя по реакции американского истеблишмента на "геополитический вызов" со стороны России, Китая и всего незападного мирового большинства/Глобального Юга, что отчасти связано с четырьмя десятилетиями глобализации, необходим переход к ручному управлению, то есть консолидации западных стран на откровенно имперской основе", - подчеркнул Яковенко. В подтверждение этого тезиса эксперт привел действия американского предпринимателя Илона Маска, который поддерживает Партию реформ в Великобритании и заявляет о необходимости объединения пяти англосаксонских стран в нечто целое - ту же Британскую империю, но под другим лидерством. В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Тогда же премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии.
https://ria.ru/20241230/posol-1992057676.html
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сша, гренландия, канада, дональд трамп, александр яковенко, илон маск
США, Гренландия, Канада, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Илон Маск
Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады

Яковенко: притязания Трампа на новые территории это сигнал нового передела мира

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Канады к стране отражают новый курс Вашингтона на переход к ручному управлению и консолидацию стран Запада на имперской основе, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно взглянуть и иначе, и тогда все будет выглядеть куда как реалистично", – написал Яковенко в своей статье "Расширение США: волк и три поросенка?".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Яковенко прокомментировал заявления Трампа по использованию доллара
30 декабря 2024, 11:21
Он уточнил, что смена власти в США носит признаки революции, и в этом контексте ясно, что США возвращаются к историческим методам имперской экспансии.
"Судя по реакции американского истеблишмента на "геополитический вызов" со стороны России, Китая и всего незападного мирового большинства/Глобального Юга, что отчасти связано с четырьмя десятилетиями глобализации, необходим переход к ручному управлению, то есть консолидации западных стран на откровенно имперской основе", - подчеркнул Яковенко.
В подтверждение этого тезиса эксперт привел действия американского предпринимателя Илона Маска, который поддерживает Партию реформ в Великобритании и заявляет о необходимости объединения пяти англосаксонских стран в нечто целое - ту же Британскую империю, но под другим лидерством.
В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Тогда же премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации
30 декабря 2024, 10:38
 
СШАГренландияКанадаДональд ТрампАлександр ЯковенкоИлон Маск
 
 
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