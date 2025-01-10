https://ria.ru/20250110/tramp-1993044184.html

Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады

Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады - РИА Новости, 10.01.2025

Яковенко оценил заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады

Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Канады к стране отражают новый курс Вашингтона на переход к РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T07:49:00+03:00

2025-01-10T07:49:00+03:00

2025-01-10T07:49:00+03:00

сша

гренландия

канада

дональд трамп

александр яковенко

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Канады к стране отражают новый курс Вашингтона на переход к ручному управлению и консолидацию стран Запада на имперской основе, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно взглянуть и иначе, и тогда все будет выглядеть куда как реалистично", – написал Яковенко в своей статье "Расширение США: волк и три поросенка?". Он уточнил, что смена власти в США носит признаки революции, и в этом контексте ясно, что США возвращаются к историческим методам имперской экспансии. "Судя по реакции американского истеблишмента на "геополитический вызов" со стороны России, Китая и всего незападного мирового большинства/Глобального Юга, что отчасти связано с четырьмя десятилетиями глобализации, необходим переход к ручному управлению, то есть консолидации западных стран на откровенно имперской основе", - подчеркнул Яковенко. В подтверждение этого тезиса эксперт привел действия американского предпринимателя Илона Маска, который поддерживает Партию реформ в Великобритании и заявляет о необходимости объединения пяти англосаксонских стран в нечто целое - ту же Британскую империю, но под другим лидерством. В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Тогда же премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии.

https://ria.ru/20241230/posol-1992057676.html

https://ria.ru/20241230/sovbez-1992054525.html

сша

гренландия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, гренландия, канада, дональд трамп, александр яковенко, илон маск