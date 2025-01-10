https://ria.ru/20250110/tovary-1993107645.html

Знак "Сделано в России" стал знаком качества российских товаров в Китае

Знак "Сделано в России" стал знаком качества российских товаров в Китае - РИА Новости, 10.01.2025

Знак "Сделано в России" стал знаком качества российских товаров в Китае

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на фоне сообщений о начале проверок в Шанхае магазинов с поддельной продукцией из РФ сообщает, что выступает... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:48:00+03:00

2025-01-10T13:48:00+03:00

2025-01-10T13:48:00+03:00

экономика

китай

россия

шэньян

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) на фоне сообщений о начале проверок в Шанхае магазинов с поддельной продукцией из РФ сообщает, что выступает за развитие честной конкуренции и защиту интересов российских экспортеров, поэтому подчеркивает важность совместной с властями регионов КНР работы по борьбе с контрафактной продукцией и созданию прозрачного рынка для российских товаров."В условиях участившихся случаев продажи поддельной "российской" продукции в Китае знак "Сделано в России" в виде птицы в цветах российского флага становится знаком качества продукции и подтверждением ее подлинности. В последнее время в Китае наблюдается рост интереса к российским товарам, что в том числе вызвано активными действиями Российского экспортного центра ... по продвижению продукции отечественных компаний под национальным брендом "Сделано в России"", - говорится в сообщении центра."Рост популярности и узнаваемости российской продукции и национального бренда "Сделано в России" стимулирует недобросовестных предпринимателей, стремящихся нажиться на этой популярности путем продажи фальсифицированной продукции. ... Такие действия наносят ущерб как репутации российских производителей, так и имиджу страны в целом", - отмечает центр.РЭЦ в рамках реализации программы продвижения национального бренда "Сделано в России" за рубежом стремится укрепить репутацию российской продукции как высококачественной и уникальной, а производителей РФ - как надежных и добросовестных.Для подтверждения качества продвигаемой за рубежом продукции РЭЦ при поддержке Росаккредитации, Роскачества, Роспатента и других партнеров развивает систему добровольной сертификации "Сделано в России". Сертификация бесплатна и доступна производителям любой несырьевой неэнергетической продукции и услуг, которая соответствует требованиям системы сертификации. Российские производители уже получили сертификат на более 15 тысяч товарных позиций.Компании - обладатели сертификата получают поддержку в продвижении от РЭЦ: участвуют в уникальных промоакциях в РФ и за рубежом, присоединяются к программе продвижения через постоянно действующие российские национальные павильоны продукции АПК за рубежом, размещают свою продукцию в национальных магазинах на крупных международных и зарубежных маркетплейсах.При поддержке правительств регионов Китая РЭЦ также проводит фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые позволяют бизнес-сообществу и конечным потребителям по достоинству оценить разнообразие и высокое качество произведенной в России продукции. В 2024 году такие мероприятия успешно прошли в Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду. В 2025 году первый фестиваль вновь пройдет в Шэньяне с 17 по 25 января.РЭЦ и Минсельхоз РФ с 2017 года развивают сеть постоянно действующих российских национальных павильонов с продукцией АПК за рубежом. Первый такой павильон открылся в Шанхае в 2017 году. Компании, прошедшие отбор для участия в программе продвижения через павильон, получают поддержку государства в поиске партнеров, возможность принять участие в промоакциях в местных крупных супермаркетах, в социальных сетях и на маркетплейсах и другую помощь в продвижении продукции с целью заключения экспортных контрактов и фактических поставок продукции на китайский рынок.Компании, представленные в павильонах, также активно принимают участие в уникальных акциях продвижения под национальным брендом "Сделано в России", например в таких, как хоккейный гала-матч, который РЭЦ провел 4 сентября 2024 года в рамках Восточного экономического форума.В прошлом году РЭЦ начал расширение сети точек продвижения российского национального павильона на территории Китая, открыв новые площадки в Харбине, Чэнду и Шэньчжэне. При этом при павильонах в Чэнду и Шэньчжэне одновременно открылись флагманские магазины "Сделано в России", в которых местные жители могут приобрести российские продукты в розницу."На данный момент это единственные на территории КНР официальные павильоны, созданные РЭЦ и правительством России. Их отличительный признак, подтверждающий, что это официальные павильоны и магазины, а продукция в них проверенная, натуральная и действительно произведена в России - символ "птички" в цветах российского флага, знак национального бренда "Сделано в России", - поясняет центр.Использовать логотип бренда могут исключительно сертифицированные партнеры РЭЦ. На сайте центра в разделе о программе павильонов можно найти информацию об официальных операторе и партнерах российского национального павильона и месторасположение официальных точек продвижения павильона в регионах Китая.В 2025 году РЭЦ совместно с партнерами планирует расширить географию и открыть более 20 точек продвижения павильона в других регионах Китая. Уже 19 января новый павильон с флагманским магазином "Сделано в России" откроется в городе Шэньяне в рамках очередного фестиваля-ярмарки "Сделано в России"."Интерес к российским товарам в Китае действительно растет, и, что еще важнее, потребители постепенно все больше открывают тот широкий ассортимент продукции, которая производится в России. Российская продукция считается натуральной, вкусной, качественной, и знак "Сделано в России" подтверждает эти характеристики и дает гарантию, что покупатель будет доволен", - отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241228/sertifikat-1991914022.html

https://ria.ru/20241226/eksport-1991414289.html

https://ria.ru/20241219/tspe-1990251298.html

https://ria.ru/20241218/eksport-1989952055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, шэньян, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)