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Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня
Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня - РИА Новости, 10.01.2025
Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня
Топливо на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотников может гореть еще два дня, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:17:00+03:00
2025-01-10T11:17:00+03:00
2025-01-10T14:35:00+03:00
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САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Топливо на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотников может гореть еще два дня, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "На оперативном штабе по ликвидации последствий атаки БПЛА на промышленном предприятии в Энгельсе сегодня обсудили с экстренными службами текущую ситуацию. Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня", — написал он.Губернатор добавил, что на месте происшествия круглосуточно работают все профильные службы, сил и средств достаточно.Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов в ночь на 8 января. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, там начался пожар. При ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще одного госпитализировали. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин, Россия
Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня
Губернатор Бусаргин: процесс выгорания топлива в Энгельсе может занять два дня