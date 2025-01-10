https://ria.ru/20250110/toplivo-1993076622.html

Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня

Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня - РИА Новости, 10.01.2025

Процесс выгорания топлива в Энгельсе после атаки БПЛА может занять два дня

Топливо на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотников может гореть еще два дня, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:17:00+03:00

2025-01-10T11:17:00+03:00

2025-01-10T14:35:00+03:00

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роман бусаргин

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САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Топливо на предприятии в Энгельсе после атаки беспилотников может гореть еще два дня, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "На оперативном штабе по ликвидации последствий атаки БПЛА на промышленном предприятии в Энгельсе сегодня обсудили с экстренными службами текущую ситуацию. Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня", — написал он.Губернатор добавил, что на месте происшествия круглосуточно работают все профильные службы, сил и средств достаточно.Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов в ночь на 8 января. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, там начался пожар. При ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще одного госпитализировали. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20250109/saratov-1992887529.html

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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, россия