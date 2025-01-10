https://ria.ru/20250110/terakt-1993142109.html

Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России

Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России - РИА Новости, 10.01.2025

Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела двух украинских пилотов, которые планировали организацию в России терактов на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:55:00+03:00

2025-01-10T15:55:00+03:00

2025-01-10T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

александр морозов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела двух украинских пилотов, которые планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Видео с задержанными пилотами Александром Морозовым и Дмитрием Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. "Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, оно будет рассматриваться в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.

https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html

https://ria.ru/20250103/vsu-1992429709.html

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происшествия, россия, александр морозов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины