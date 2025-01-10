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Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России
Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России - РИА Новости, 10.01.2025
Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела двух украинских пилотов, которые планировали организацию в России терактов на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:55:00+03:00
2025-01-10T15:55:00+03:00
2025-01-10T15:55:00+03:00
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александр морозов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела двух украинских пилотов, которые планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Видео с задержанными пилотами Александром Морозовым и Дмитрием Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. "Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, оно будет рассматриваться в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.
https://ria.ru/20250107/bezrabotnye-1992710208.html
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происшествия, россия, александр морозов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Морозов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты в России
Суд начал рассмотрение дела пилотов ВСУ, планировавших теракты на объектах ТЭК