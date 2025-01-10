Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов
AP: Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей
© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в случае угрозы наезда автомобиля на толпу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
"Шесть пострадавших и отец человека, погибшего в результате наезда грузовика на Новый Год, подали в четверг иск против администрации Нового Орлеана и двух подрядчиков, утверждая, что они не смогли защитить гуляющих", - говорится в сообщении агентства.
Согласно иску, несмотря на то, что власти Нового Орлеана ранее инвестировали 40 миллионов долларов в проекты по повышению общественной безопасности и приобрели специальные столбы, препятствующие движению автомобилей, на Бурбон-стрит, где произошел теракт, были отмечены проблемы с безопасностью. В частности, установленные там ограничители заезда не функционировали из-за засорения мусором и дождевой водой.
Отмечается, что на момент теракта еще не были завершены работы по обновлению систем безопасности на улице Канал-стрит в центре Нового Орлеана, они начались лишь 19 декабря.
"На строительной площадке не были возведены соответствующие временные или постоянные заграждения. В результате перекресток (Канал-стрит и Бурбон-стрит - ред.) выглядел легкой мишенью", - говорится в иске.