Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/terakt-1993080415.html
Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов
Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов - РИА Новости, 10.01.2025
Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов
Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:28:00+03:00
2025-01-10T11:28:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
техас
фбр
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992252948_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_2e76d4d853f2f2e13af6ef42432a1922.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в случае угрозы наезда автомобиля на толпу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. "Шесть пострадавших и отец человека, погибшего в результате наезда грузовика на Новый Год, подали в четверг иск против администрации Нового Орлеана и двух подрядчиков, утверждая, что они не смогли защитить гуляющих", - говорится в сообщении агентства. Согласно иску, несмотря на то, что власти Нового Орлеана ранее инвестировали 40 миллионов долларов в проекты по повышению общественной безопасности и приобрели специальные столбы, препятствующие движению автомобилей, на Бурбон-стрит, где произошел теракт, были отмечены проблемы с безопасностью. В частности, установленные там ограничители заезда не функционировали из-за засорения мусором и дождевой водой. Отмечается, что на момент теракта еще не были завершены работы по обновлению систем безопасности на улице Канал-стрит в центре Нового Орлеана, они начались лишь 19 декабря. "На строительной площадке не были возведены соответствующие временные или постоянные заграждения. В результате перекресток (Канал-стрит и Бурбон-стрит - ред.) выглядел легкой мишенью", - говорится в иске. Как сообщило агентству РИА Новости ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html
https://ria.ru/20250103/terrorist-1992390036.html
https://ria.ru/20250103/bajden-1992355538.html
новый орлеан
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992252948_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e293d7781e143fd73e1ec6bcc97df087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый орлеан, сша, техас, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, происшествия
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Происшествия
Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов

AP: Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в случае угрозы наезда автомобиля на толпу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
1 января, 23:29
"Шесть пострадавших и отец человека, погибшего в результате наезда грузовика на Новый Год, подали в четверг иск против администрации Нового Орлеана и двух подрядчиков, утверждая, что они не смогли защитить гуляющих", - говорится в сообщении агентства.
Согласно иску, несмотря на то, что власти Нового Орлеана ранее инвестировали 40 миллионов долларов в проекты по повышению общественной безопасности и приобрели специальные столбы, препятствующие движению автомобилей, на Бурбон-стрит, где произошел теракт, были отмечены проблемы с безопасностью. В частности, установленные там ограничители заезда не функционировали из-за засорения мусором и дождевой водой.
Отмечается, что на момент теракта еще не были завершены работы по обновлению систем безопасности на улице Канал-стрит в центре Нового Орлеана, они начались лишь 19 декабря.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
NYP рассказала о находках ФБР в доме террориста из Нового Орлеана
3 января, 11:40
"На строительной площадке не были возведены соответствующие временные или постоянные заграждения. В результате перекресток (Канал-стрит и Бурбон-стрит - ред.) выглядел легкой мишенью", - говорится в иске.
Как сообщило агентству РИА Новости ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
Президент США Джо Байден во время выступления на церемонии назначения судей в различные судебные инстанции. 2 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки
3 января, 00:14
 
В миреНовый ОрлеанСШАТехасФБРНаезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала