https://ria.ru/20250110/terakt-1993080415.html

Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов

Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов - РИА Новости, 10.01.2025

Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане требуют защитить пешеходов

Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:28:00+03:00

2025-01-10T11:28:00+03:00

2025-01-10T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в Новом Орлеане подали иск против городских властей и двух подрядчиков, обвинив их в неспособности обеспечить безопасность пешеходов в случае угрозы наезда автомобиля на толпу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. "Шесть пострадавших и отец человека, погибшего в результате наезда грузовика на Новый Год, подали в четверг иск против администрации Нового Орлеана и двух подрядчиков, утверждая, что они не смогли защитить гуляющих", - говорится в сообщении агентства. Согласно иску, несмотря на то, что власти Нового Орлеана ранее инвестировали 40 миллионов долларов в проекты по повышению общественной безопасности и приобрели специальные столбы, препятствующие движению автомобилей, на Бурбон-стрит, где произошел теракт, были отмечены проблемы с безопасностью. В частности, установленные там ограничители заезда не функционировали из-за засорения мусором и дождевой водой. Отмечается, что на момент теракта еще не были завершены работы по обновлению систем безопасности на улице Канал-стрит в центре Нового Орлеана, они начались лишь 19 декабря. "На строительной площадке не были возведены соответствующие временные или постоянные заграждения. В результате перекресток (Канал-стрит и Бурбон-стрит - ред.) выглядел легкой мишенью", - говорится в иске. Как сообщило агентству РИА Новости ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html

https://ria.ru/20250103/terrorist-1992390036.html

https://ria.ru/20250103/bajden-1992355538.html

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в мире, новый орлеан, сша, техас, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, происшествия