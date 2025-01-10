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Подполье сообщило о массовом перемещении техники НАТО в Польше - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 10.01.2025 (обновлено: 14:55 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tekhnika-1993040533.html
Подполье сообщило о массовом перемещении техники НАТО в Польше
Подполье сообщило о массовом перемещении техники НАТО в Польше - РИА Новости, 10.01.2025
Подполье сообщило о массовом перемещении техники НАТО в Польше
Очевидцы сообщают о глобальных перебросках натовской техники в Польше, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:14:00+03:00
2025-01-10T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
польша
россия
украина
сергей лебедев
нато
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Очевидцы сообщают о глобальных перебросках натовской техники в Польше, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается", — сказал он. По словам Лебедева, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину. Другой собеседник Лебедева передал ему слова коллеги, который после праздников возвращался в Польшу из Белоруссии через Литву. "Говорит, что по Польше в сторону Калининграда тянутся бесконечные караваны тралов с танками", — написал подпольщик.Он добавил, что видел информацию о прибытии в Гданьск двух американских кораблей с вооружениями, и предположил, что коллега видел на трассе именно эту технику. По мнению Лебедева, западные страны готовят Польшу к конфликту с Россией и возможной физической блокаде Калининграда. "Войну против России на Украине Запад начал не для того, чтобы укрепить Россию и проиграть, а для победы. Приложат все возможные усилия. А поляков им не жалко, как и украинцев", — заключил он. Координатор подполья также предоставил видео, на котором виден грузовик с американским бронетранспортером MaxxPro.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1993037827.html
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993040392.html
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польша, россия, украина, сергей лебедев, нато
Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Украина, Сергей Лебедев, НАТО
Подполье сообщило о массовом перемещении техники НАТО в Польше

Очевидцы сообщили о массовом перемещении техники НАТО в Польше

© Фото : U.S. Navy's Military Sealift CommandТранспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift Command
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Очевидцы сообщают о глобальных перебросках натовской техники в Польше, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается", — сказал он.
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По словам Лебедева, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину.
Другой собеседник Лебедева передал ему слова коллеги, который после праздников возвращался в Польшу из Белоруссии через Литву.
"Говорит, что по Польше в сторону Калининграда тянутся бесконечные караваны тралов с танками", — написал подпольщик.
Он добавил, что видел информацию о прибытии в Гданьск двух американских кораблей с вооружениями, и предположил, что коллега видел на трассе именно эту технику.
По мнению Лебедева, западные страны готовят Польшу к конфликту с Россией и возможной физической блокаде Калининграда.
"Войну против России на Украине Запад начал не для того, чтобы укрепить Россию и проиграть, а для победы. Приложат все возможные усилия. А поляков им не жалко, как и украинцев", — заключил он.
Координатор подполья также предоставил видео, на котором виден грузовик с американским бронетранспортером MaxxPro.
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаРоссияУкраинаСергей ЛебедевНАТО
 
 
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