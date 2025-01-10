Подполье сообщило о массовом перемещении техники НАТО в Польше
Очевидцы сообщили о массовом перемещении техники НАТО в Польше
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift CommandТранспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift Command
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025
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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Очевидцы сообщают о глобальных перебросках натовской техники в Польше, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается", — сказал он.
По словам Лебедева, один из очевидцев прислал ему видео, запечатлевшее перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Сам очевидец рассказал, что встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. А его коллеги в последние четыре ночи видели в этом районе десятки таких мини-колонн. Та, что встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, но еще одну он заметил на краковской трассе, в относительной близости к которой находится Жешув. Там расположен транспортный хаб, через который западное вооружение поставляется на Украину.
Другой собеседник Лебедева передал ему слова коллеги, который после праздников возвращался в Польшу из Белоруссии через Литву.
"Говорит, что по Польше в сторону Калининграда тянутся бесконечные караваны тралов с танками", — написал подпольщик.
Он добавил, что видел информацию о прибытии в Гданьск двух американских кораблей с вооружениями, и предположил, что коллега видел на трассе именно эту технику.
По мнению Лебедева, западные страны готовят Польшу к конфликту с Россией и возможной физической блокаде Калининграда.
"Войну против России на Украине Запад начал не для того, чтобы укрепить Россию и проиграть, а для победы. Приложат все возможные усилия. А поляков им не жалко, как и украинцев", — заключил он.
Координатор подполья также предоставил видео, на котором виден грузовик с американским бронетранспортером MaxxPro.