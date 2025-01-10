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Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир - РИА Новости, 10.01.2025
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20:02 10.01.2025 (обновлено: 21:58 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/tanker-1993194614.html
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир - РИА Новости, 10.01.2025
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир
Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:02:00+03:00
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балтийское море
германия
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море."Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги", — говорится в ответе на письменный запрос агентства.В пятницу танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и стал дрейфовать к северу от Рюгена. Как впоследствии уточнило Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море, угрозы утечки топлива с судна нет. Решение о его транспортировке в один из немецких портов будет приниматься в ближайшие часы после обсуждения с владельцем.По данным издания Bild, танкер загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и отправился в путь 6 января в египетский Порт-Саид.
https://ria.ru/20250107/kabel-1992755955.html
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балтийское море, германия, в мире, панама
Балтийское море, Германия, В мире, Панама
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир

Судно Bremen Fighter взяло на буксир дрейфующий на Балтике танкер Eventin

© Фото : marinetraffic/Achim EgenolfТанкер Eventin
Танкер Eventin - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : marinetraffic/Achim Egenolf
Танкер Eventin. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.
"Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги", — говорится в ответе на письменный запрос агентства.
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В пятницу танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и стал дрейфовать к северу от Рюгена.
Как впоследствии уточнило Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море, угрозы утечки топлива с судна нет. Решение о его транспортировке в один из немецких портов будет приниматься в ближайшие часы после обсуждения с владельцем.
По данным издания Bild, танкер загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и отправился в путь 6 января в египетский Порт-Саид.
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