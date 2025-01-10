https://ria.ru/20250110/tanker-1993194614.html

Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир

Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир - РИА Новости, 10.01.2025

Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир

Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T20:02:00+03:00

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балтийское море

германия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море."Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги", — говорится в ответе на письменный запрос агентства.В пятницу танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и стал дрейфовать к северу от Рюгена. Как впоследствии уточнило Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море, угрозы утечки топлива с судна нет. Решение о его транспортировке в один из немецких портов будет приниматься в ближайшие часы после обсуждения с владельцем.По данным издания Bild, танкер загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и отправился в путь 6 января в египетский Порт-Саид.

https://ria.ru/20250107/kabel-1992755955.html

https://ria.ru/20250103/baltika-1992361734.html

балтийское море

германия

панама

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балтийское море, германия, в мире, панама