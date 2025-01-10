https://ria.ru/20250110/tanker-1993194614.html
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир - РИА Новости, 10.01.2025
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир
Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:02:00+03:00
2025-01-10T20:02:00+03:00
2025-01-10T21:58:00+03:00
балтийское море
германия
в мире
панама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993168382_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_b48d405e0a1294b863492b8cca04d858.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Немецкий аварийный буксир Bremen Fighter установил соединение с нефтяным танкером Eventin, потерявшим управление на Балтике, сообщили РИА Новости в Командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море."Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги", — говорится в ответе на письменный запрос агентства.В пятницу танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и стал дрейфовать к северу от Рюгена. Как впоследствии уточнило Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море, угрозы утечки топлива с судна нет. Решение о его транспортировке в один из немецких портов будет приниматься в ближайшие часы после обсуждения с владельцем.По данным издания Bild, танкер загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и отправился в путь 6 января в египетский Порт-Саид.
https://ria.ru/20250107/kabel-1992755955.html
https://ria.ru/20250103/baltika-1992361734.html
балтийское море
германия
панама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993168382_62:0:739:508_1920x0_80_0_0_ee7dcef8fcadd806e0b6b29c5ee7a9d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, германия, в мире, панама
Балтийское море, Германия, В мире, Панама
Дрейфовавший в Балтийском море танкер взяли на буксир
Судно Bremen Fighter взяло на буксир дрейфующий на Балтике танкер Eventin