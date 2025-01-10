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В Нижнем Новгороде спасли из трубы пса по кличке Сынок
В Нижнем Новгороде спасли из трубы пса по кличке Сынок - РИА Новости, 10.01.2025
В Нижнем Новгороде спасли из трубы пса по кличке Сынок
В Нижнем Новгороде спасли пса по кличке Сынок, который больше недели провел в трубе без еды и воды, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T20:57:00+03:00
2025-01-10T20:57:00+03:00
2025-01-10T22:23:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. В Нижнем Новгороде спасли пса по кличке Сынок, который больше недели провел в трубе без еды и воды, сообщило региональное управление МЧС."Собаку безуспешно пытались выманить оттуда мясом и костями. На мольбу неравнодушных прохожих о помощи откликнулись спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и работники аварийно-спасательных отрядов города и области", — говорится в заявлении.Животное забралось в трубу длиной несколько сотен метров на территории одного из предприятий возле Гребного канала в начале января, предположительно, испугавшись громких звуков салюта. Собаку заметили охранники, когда она стала выглядывать из другого конца конструкции, которая нависает над землей на высоте около десяти метров. Ее пытались вызволить с помощью альпинистского оборудования и вскрытия трубы в течение двух дней."В результате пса достал спасатель Александр Плеснев. Он залез внутрь с одной стороны и толкал животное к выходу", — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает. Спасатели закрыли все отверстия в трубе.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде спасли из трубы пса по кличке Сынок
В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС вытащили из трубы пса по кличке Сынок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. В Нижнем Новгороде спасли пса по кличке Сынок, который больше недели провел в трубе без еды и воды, сообщило региональное управление МЧС.
"Собаку безуспешно пытались выманить оттуда мясом и костями. На мольбу неравнодушных прохожих о помощи откликнулись спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
и работники аварийно-спасательных отрядов города и области", — говорится в заявлении.
Животное забралось в трубу длиной несколько сотен метров на территории одного из предприятий возле Гребного канала в начале января, предположительно, испугавшись громких звуков салюта.
Собаку заметили охранники, когда она стала выглядывать из другого конца конструкции, которая нависает над землей на высоте около десяти метров. Ее пытались вызволить с помощью альпинистского оборудования и вскрытия трубы в течение двух дней.
"В результате пса достал спасатель Александр Плеснев. Он залез внутрь с одной стороны и толкал животное к выходу", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает. Спасатели закрыли все отверстия в трубе.