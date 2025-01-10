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Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР - РИА Новости, 10.01.2025
Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
Российские войска зашли на окраины села Ясеновое на западе ДНР, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:30:00+03:00
2025-01-10T16:30:00+03:00
2025-01-10T16:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Ясеновое на западе ДНР, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска зашли на окраины села Ясеновое, которое находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские бойцы освободили около 10 квадратных километров в районе села Славянка. Рогов подчеркнул, что украинские войска под натиском ВС РФ продолжают откатываться к западным окраинам ДНР. Накануне Рогов сообщал, что российские войска начали зачистку села Славянка на западе ДНР от разрозненных групп ВСУ. Минобороны РФ 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово.
https://ria.ru/20250108/petropavlovka-1992807906.html
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донецкая народная республика, россия, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
Российские войска зашли на окраины села Ясеновое на западе ДНР