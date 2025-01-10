https://ria.ru/20250110/suverenitet-1993044371.html

Время суверенитета западных стран прошло, считает Яковенко

Время суверенитета западных стран прошло, считает Яковенко - РИА Новости, 10.01.2025

Время суверенитета западных стран прошло, считает Яковенко

Время суверенитета отдельных западных стран прошло, в ближайшее время они будут вкладываться в общий суверенитет, считает заместитель гендиректора международной РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T07:53:00+03:00

2025-01-10T07:53:00+03:00

2025-01-10T10:31:00+03:00

россия

америка

северная америка

александр яковенко

брикс

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Время суверенитета отдельных западных стран прошло, в ближайшее время они будут вкладываться в общий суверенитет, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко. "Если мы стоим у истоков "консервативной волны", накрывшей Америку, то можно предположить и то, что, выкраивая себе — методами "голого" империализма — пространство развития в Северной Америке, Западном полушарии, а то и в трансконтинентальном формате, Вашингтон имитирует нашу идею Большого евразийского партнерства, созидаемого на иной, межгосударственной основе (это относится и к БРИКС)", — написал Яковенко в своей статье "Расширение США: волк и три поросенка?". Тут же, подчеркнул он, захлопывается другая ловушка, в которую загнали себя западные страны: нужно спасать Запад и его образ жизни от "авторитарных" России и Китая, и тут нет другого пути, кроме как перейти на новый этап сплоченности. "Это могут быть и всеобъемлющая ЗСТ, и валютная зона, и много чего еще. Но суть будет одна — время суверенитета на Западе прошло. Надо вкладываться в общий, а американские мегафонды типа "Блэкрок" уже вложились в контрольные и блокирующие пакеты акций системообразующих банков и компаний союзников", — подчеркнул Яковенко.

https://ria.ru/20241230/politika-1992050420.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993044184.html

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россия, америка, северная америка, александр яковенко, брикс