https://ria.ru/20250110/sud-1993035963.html

Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу - РИА Новости, 10.01.2025

Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу

Верховный суд США в пятницу отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплате... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T03:38:00+03:00

2025-01-10T03:38:00+03:00

2025-01-10T03:54:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

верховный суд сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149732/21/1497322106_44:0:993:534_1920x0_80_0_0_f95fae956dad782bb13bea5156520c24.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд США в пятницу отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, следует из документа в распоряжении РИА Новости."Ходатайство о приостановке... отклонено", — говорится в решении суда.Как поясняется в документе, предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против Трампа могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.Суд также счел, что "бремя, которое приговор наложит на обязанности избранного президента, относительно несущественно в свете заявленного намерения суда первой инстанции вынести приговор о "безусловном освобождении" после краткого виртуального слушания".Трампа обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая экс-порноактрису Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. При этом присяжные уже признали избранного президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по данному делу. Адвокаты политика до последнего безуспешно пытались отсрочить вынесение приговора, как и в целом отменить обвинительный вердикт присяжных на фоне победы Трампа на выборах и решения верховного суда в части иммунитета избранного президента. Высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.

https://ria.ru/20250104/tramp-1992460092.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992995848.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша, верховный суд сша