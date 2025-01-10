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Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу - РИА Новости, 10.01.2025
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03:38 10.01.2025 (обновлено: 03:54 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/sud-1993035963.html
Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу - РИА Новости, 10.01.2025
Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу
Верховный суд США в пятницу отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплате... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:38:00+03:00
2025-01-10T03:54:00+03:00
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд США в пятницу отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, следует из документа в распоряжении РИА Новости."Ходатайство о приостановке... отклонено", — говорится в решении суда.Как поясняется в документе, предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против Трампа могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.Суд также счел, что "бремя, которое приговор наложит на обязанности избранного президента, относительно несущественно в свете заявленного намерения суда первой инстанции вынести приговор о "безусловном освобождении" после краткого виртуального слушания".Трампа обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая экс-порноактрису Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. При этом присяжные уже признали избранного президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по данному делу. Адвокаты политика до последнего безуспешно пытались отсрочить вынесение приговора, как и в целом отменить обвинительный вердикт присяжных на фоне победы Трампа на выборах и решения верховного суда в части иммунитета избранного президента. Высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.
https://ria.ru/20250104/tramp-1992460092.html
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в мире, дональд трамп, сша, верховный суд сша
В мире, Дональд Трамп, США, Верховный суд США
Верховный суд США отказался отменять вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке

CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США Верховный суд США
Верховный суд США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США
Верховный суд США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд США в пятницу отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
«
"Ходатайство о приостановке... отклонено", — говорится в решении суда.
Как поясняется в документе, предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против Трампа могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.
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Суд также счел, что "бремя, которое приговор наложит на обязанности избранного президента, относительно несущественно в свете заявленного намерения суда первой инстанции вынести приговор о "безусловном освобождении" после краткого виртуального слушания".
Трампа обвиняют в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая экс-порноактрису Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. При этом присяжные уже признали избранного президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по данному делу.
Адвокаты политика до последнего безуспешно пытались отсрочить вынесение приговора, как и в целом отменить обвинительный вердикт присяжных на фоне победы Трампа на выборах и решения верховного суда в части иммунитета избранного президента. Высшая инстанция отказалась признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.
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