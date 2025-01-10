https://ria.ru/20250110/studentka-1993157034.html
Появились подробности гибели студентки при катании на ватрушке под Казанью
Появились подробности гибели студентки при катании на ватрушке под Казанью - РИА Новости, 10.01.2025
Появились подробности гибели студентки при катании на ватрушке под Казанью
Получившая смертельные травмы при катании на "ватрушке" студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма на самом деле ехала на РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:59:00+03:00
2025-01-10T16:59:00+03:00
2025-01-10T16:59:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Получившая смертельные травмы при катании на "ватрушке" студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма на самом деле ехала на привязанном к автомобилю тюбинге, который врезался в столб, в отношении девушки-водителя возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что 20-летняя девушка, катаясь на "ватрушке" в казанском поселке Новое Аракчино, ударилась о забор и получила серьезные травмы. Позднее она скончалась. В Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма, сообщили, что погибшая — студентка 2-го курса колледжа при университете. "Сотрудники Госавтоинспекции Казани, выехав на место происшествия, выявили несоответствие данной информации действительности: на месте происшествия отсутствовали следы крови. Однако, биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 километра от места предположительной гибели девушки", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации МВД, в ходе просмотра видеокамер установлено, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля Hyundai Getz, водитель которого вопреки правилам дорожного движения перевозил пассажира вне кабины. МВД уточняет, что личность владелицы автомашины, управлявшей транспортным средством в момент происшествия, установлена. Ею оказалась 22-летняя подруга погибшей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП". "Обвиняемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечает ведомство. В настоящее время назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-автотехническая экспертизы.
https://ria.ru/20250109/kazan-1992968470.html
https://ria.ru/20250104/krasnojarsk-1992470129.html
https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань
Появились подробности гибели студентки при катании на ватрушке под Казанью
Погибшая под Казанью студентка врезалась на привязанном к авто тюбинге в столб
КАЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости.
Получившая смертельные травмы при катании на "ватрушке" студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма на самом деле ехала на привязанном к автомобилю тюбинге, который врезался в столб, в отношении девушки-водителя возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Татарстану
.
Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что 20-летняя девушка, катаясь на "ватрушке" в казанском поселке Новое Аракчино, ударилась о забор и получила серьезные травмы. Позднее она скончалась. В Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма, сообщили, что погибшая — студентка 2-го курса колледжа при университете.
"Сотрудники Госавтоинспекции Казани
, выехав на место происшествия, выявили несоответствие данной информации действительности: на месте происшествия отсутствовали следы крови. Однако, биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 километра от места предположительной гибели девушки", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации МВД, в ходе просмотра видеокамер установлено, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля Hyundai Getz, водитель которого вопреки правилам дорожного движения перевозил пассажира вне кабины.
МВД уточняет, что личность владелицы автомашины, управлявшей транспортным средством в момент происшествия, установлена. Ею оказалась 22-летняя подруга погибшей.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП".
"Обвиняемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечает ведомство.
В настоящее время назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-автотехническая экспертизы.