Режиссер Стоун назвал заявления о планах России напасть на Европу глупостью
Оливер Стоун назвал заявления США о планах РФ напасть на Европу глупостью
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Заявления нынешнего американского руководства о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине - полная глупость, заявил американский режиссер Оливер Стоун.
"Россия хочет Украину, а потом они пойдут на Польшу. Так однажды сказала Камала Харрис. Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера. Просто невежество, никакого образования, никакой истории", - сказал Стоун в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.
Штаты получат на Украине дырку от бублика
6 января, 08:00
В минувшем сентябре нынешний вице-президент США Камала Харрис, на тот момент кандидат на пост главы Соединенных Штатов, в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что РФ якобы может напасть на Польшу, страны Прибалтики и другие государства НАТО, если ей "позволить" победить на Украине. В ноябре Харрис проиграла выборы президента США, победу на них одержал ее конкурент-республиканец Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что заявления о якобы имеющихся у РФ планах после конфликта на Украине напасть на Европу - это чушь и бред. В интервью Карлсону он подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.