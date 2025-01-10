https://ria.ru/20250110/stoun-1993208911.html

Режиссер Стоун назвал заявления о планах России напасть на Европу глупостью

Режиссер Стоун назвал заявления о планах России напасть на Европу глупостью - РИА Новости, 10.01.2025

Режиссер Стоун назвал заявления о планах России напасть на Европу глупостью

Заявления нынешнего американского руководства о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине - полная глупость, заявил... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:56:00+03:00

2025-01-10T22:56:00+03:00

2025-01-10T22:56:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Заявления нынешнего американского руководства о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу после победы на Украине - полная глупость, заявил американский режиссер Оливер Стоун. "Россия хочет Украину, а потом они пойдут на Польшу. Так однажды сказала Камала Харрис. Это самое глупое заявление, которое я когда-либо слышал от политического лидера. Просто невежество, никакого образования, никакой истории", - сказал Стоун в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону. В минувшем сентябре нынешний вице-президент США Камала Харрис, на тот момент кандидат на пост главы Соединенных Штатов, в ходе встречи с Владимиром Зеленским заявила, что РФ якобы может напасть на Польшу, страны Прибалтики и другие государства НАТО, если ей "позволить" победить на Украине. В ноябре Харрис проиграла выборы президента США, победу на них одержал ее конкурент-республиканец Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что заявления о якобы имеющихся у РФ планах после конфликта на Украине напасть на Европу - это чушь и бред. В интервью Карлсону он подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

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в мире, россия, европа, оливер стоун, камала харрис, сша, украина