https://ria.ru/20250110/stavka-1993033215.html
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале - РИА Новости, 10.01.2025
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале
Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:17:00+03:00
2025-01-10T02:17:00+03:00
2025-01-10T02:17:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, этот показатель — вовсе не самоцель для регулятора, а лишь средство обуздать рост цен. Если в течение месяца он начнет замедляться, а главное — снизятся инфляционные ожидания, ставку могут сохранить на нынешнем уровне 21% или снизить на 1 процентный пункт. И лишь если ни одного позитивного изменения не случится, возможно новое повышение на ту же величину.Тем не менее, данная мера влияет скорее на ограничение предложения, чем на снижение спроса.“Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию”, — полагает финансист.
https://ria.ru/20250109/stavka-1992868396.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рэу имени г. в. плеханова, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале
Финансист Фрумина: ЦБ может снизить ключевую ставку при падении рисков инфляции