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Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале - РИА Новости, 10.01.2025
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02:17 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/stavka-1993033215.html
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале - РИА Новости, 10.01.2025
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале
Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:17:00+03:00
2025-01-10T02:17:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, этот показатель — вовсе не самоцель для регулятора, а лишь средство обуздать рост цен. Если в течение месяца он начнет замедляться, а главное — снизятся инфляционные ожидания, ставку могут сохранить на нынешнем уровне 21% или снизить на 1 процентный пункт. И лишь если ни одного позитивного изменения не случится, возможно новое повышение на ту же величину.Тем не менее, данная мера влияет скорее на ограничение предложения, чем на снижение спроса.“Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию”, — полагает финансист.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале

Финансист Фрумина: ЦБ может снизить ключевую ставку при падении рисков инфляции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
По ее словам, этот показатель — вовсе не самоцель для регулятора, а лишь средство обуздать рост цен. Если в течение месяца он начнет замедляться, а главное — снизятся инфляционные ожидания, ставку могут сохранить на нынешнем уровне 21% или снизить на 1 процентный пункт. И лишь если ни одного позитивного изменения не случится, возможно новое повышение на ту же величину.
Тем не менее, данная мера влияет скорее на ограничение предложения, чем на снижение спроса.
“Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию”, — полагает финансист.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Раскрыто, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
Вчера, 02:17
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаКлючевая ставкаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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