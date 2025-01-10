https://ria.ru/20250110/stavka-1993033215.html

Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале

Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале - РИА Новости, 10.01.2025

Раскрыто, почему Банк России может снизить ставку в феврале

Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T02:17:00+03:00

2025-01-10T02:17:00+03:00

2025-01-10T02:17:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Банк России на февральском заседании может снизить ключевую ставку, если инфляционные ожидания будут снижаться, а кредитование продолжит замедляться, рассказала агентству “Прайм” и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.По ее словам, этот показатель — вовсе не самоцель для регулятора, а лишь средство обуздать рост цен. Если в течение месяца он начнет замедляться, а главное — снизятся инфляционные ожидания, ставку могут сохранить на нынешнем уровне 21% или снизить на 1 процентный пункт. И лишь если ни одного позитивного изменения не случится, возможно новое повышение на ту же величину.Тем не менее, данная мера влияет скорее на ограничение предложения, чем на снижение спроса.“Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию”, — полагает финансист.

https://ria.ru/20250109/stavka-1992868396.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)