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В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег

В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 10.01.2025

В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег

Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, заявил РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T23:55:00+03:00

2025-01-10T23:55:00+03:00

2025-01-10T23:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, заявил в пятницу минюст США. "Федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинительное заключение, предъявив обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io. Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года", - утверждается в заявлении ведомства. Третий обвиняемый - Антон Тарасов - остается на свободе. Каждому грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения, отмечает минюст. Сервисы Blender.io и Sinbad.io ранее попали под санкции США за участие в якобы отмывании средств КНДР. Подобные криптовалютные миксеры позволяют пользователем скрыть реальное происхождение их криптовалюты. Данное расследование проводилось при участии правоохранительных органов Нидерландов, Финляндии и Австралии, говорится в заявлении.

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в мире, сша, россия, происшествия