В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег
Минюст США: трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, заявил в пятницу минюст США.
"Федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинительное заключение, предъявив обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io. Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года", - утверждается в заявлении ведомства.
Третий обвиняемый - Антон Тарасов - остается на свободе. Каждому грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения, отмечает минюст.
Сервисы Blender.io и Sinbad.io ранее попали под санкции США за участие в якобы отмывании средств КНДР. Подобные криптовалютные миксеры позволяют пользователем скрыть реальное происхождение их криптовалюты. Данное расследование проводилось при участии правоохранительных органов Нидерландов, Финляндии и Австралии, говорится в заявлении.
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