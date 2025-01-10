Рейтинг@Mail.ru
В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ssha-1993211030.html
В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег
В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 10.01.2025
В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег
Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, заявил РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T23:55:00+03:00
2025-01-10T23:55:00+03:00
в мире
сша
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, заявил в пятницу минюст США. "Федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинительное заключение, предъявив обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io. Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года", - утверждается в заявлении ведомства. Третий обвиняемый - Антон Тарасов - остается на свободе. Каждому грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения, отмечает минюст. Сервисы Blender.io и Sinbad.io ранее попали под санкции США за участие в якобы отмывании средств КНДР. Подобные криптовалютные миксеры позволяют пользователем скрыть реальное происхождение их криптовалюты. Данное расследование проводилось при участии правоохранительных органов Нидерландов, Финляндии и Австралии, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240905/obvinenie-1970929353.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, происшествия
В мире, США, Россия, Происшествия
В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег

Минюст США: трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Трем гражданам России в США предъявили обвинение за отмывание денег через якобы их участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, заявил в пятницу минюст США.
"Федеральное большое жюри в северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинительное заключение, предъявив обвинения трем гражданам России за их участие в управлении сервисами смешивания криптовалют Blender.io и Sinbad.io. Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года", - утверждается в заявлении ведомства.
Третий обвиняемый - Антон Тарасов - остается на свободе. Каждому грозит до 25 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения, отмечает минюст.
Сервисы Blender.io и Sinbad.io ранее попали под санкции США за участие в якобы отмывании средств КНДР. Подобные криптовалютные миксеры позволяют пользователем скрыть реальное происхождение их криптовалюты. Данное расследование проводилось при участии правоохранительных органов Нидерландов, Финляндии и Австралии, говорится в заявлении.
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
США обвинили шесть россиян в кибератаках на Украину и НАТО
5 сентября 2024, 22:35
 
В миреСШАРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала