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США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий
США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий - РИА Новости, 10.01.2025
США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий
Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:44:00+03:00
2025-01-10T18:44:00+03:00
2025-01-10T18:44:00+03:00
экономика
россия
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министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и при отсутствии участия подсанкционных лиц, следует из обнародованных в пятницу разъяснений министерства финансов США. "Да, при условии, что предоставление услуг не связано с лицами, находящимися под санкциями, и не нарушает другие санкционные ограничения OFAC. Политика ценового потолка не разрешает операции, запрещённые правилами в рамках "Regulations on Harmful Foreign Activities", включая взаимодействие с подсанкционными лицами, если это не предусмотрено отдельными лицензиями", — говорится в разъяснениях ведомства. Минфин также отметил, что такие меры направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, при этом поддерживая стабильность мировых поставок энергоносителей.
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экономика, россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов США, Министерство финансов РФ (Минфин России)
США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий
Минфин США: российские нефтепродукты могут транспортировать по ценовому потолку