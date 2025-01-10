https://ria.ru/20250110/ssha-1993180536.html

США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий

США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий - РИА Новости, 10.01.2025

США разрешили транспортировку российской нефти при соблюдении условий

Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:44:00+03:00

2025-01-10T18:44:00+03:00

2025-01-10T18:44:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов сша

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку и при отсутствии участия подсанкционных лиц, следует из обнародованных в пятницу разъяснений министерства финансов США. "Да, при условии, что предоставление услуг не связано с лицами, находящимися под санкциями, и не нарушает другие санкционные ограничения OFAC. Политика ценового потолка не разрешает операции, запрещённые правилами в рамках "Regulations on Harmful Foreign Activities", включая взаимодействие с подсанкционными лицами, если это не предусмотрено отдельными лицензиями", — говорится в разъяснениях ведомства. Минфин также отметил, что такие меры направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, при этом поддерживая стабильность мировых поставок энергоносителей.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html

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экономика, россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии)