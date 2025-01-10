https://ria.ru/20250110/ssha-1993178670.html

США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"

США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома" - РИА Новости, 10.01.2025

США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"

США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:35:00+03:00

2025-01-10T18:35:00+03:00

2025-01-10T18:35:00+03:00

экономика

россия

сша

новатэк

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации. "Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга. По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"