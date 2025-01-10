https://ria.ru/20250110/ssha-1993178670.html
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"
США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:35:00+03:00
2025-01-10T18:35:00+03:00
2025-01-10T18:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации. "Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга. По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.
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экономика, россия, сша, новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, США, Новатэк, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"
США ввели новые санкции против компаний, связанных с производством СПГ из России