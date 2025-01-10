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США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома" - РИА Новости, 10.01.2025
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18:35 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ssha-1993178670.html
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"
США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:35:00+03:00
2025-01-10T18:35:00+03:00
экономика
россия
сша
новатэк
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации. "Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга. По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993174656.html
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экономика, россия, сша, новатэк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, США, Новатэк, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
США ввели новые санкции против "Новатэка" и "Росатома"

США ввели новые санкции против компаний, связанных с производством СПГ из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США вводят новые санкции против компаний, связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России, партнеров "Новатэка", а также высокопоставленных представителей "Росатома", сообщили журналистам представители американской администрации.
"Под санкции попадут компании, занятые активным производством и экспортом российского СПГ, партнеры флагманского проекта "Новатэка" "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России. Кроме того, ограничения затронут высокопоставленных представителей "Росатома", – заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
По их словам, санкции направлены на подрыв экономической основы России и сокращение ее доходов от энергетического экспорта, а также на усложнение доступа к ключевым технологиям для поддержания работы энергетического сектора.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США изменили политику санкций
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаРоссияСШАНоватэкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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