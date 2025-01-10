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США ввели санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования" - РИА Новости, 10.01.2025
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18:17 10.01.2025 (обновлено: 19:10 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ssha-1993174049.html
США ввели санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования"
США ввели санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования" - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования"
США ввели санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", ранее уже попавших под ограничения Великобритании, говорится в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:17:00+03:00
2025-01-10T19:10:00+03:00
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сша
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владимир путин
ингосстрах
альфастрахование
экономика
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США ввели санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", ранее уже попавших под ограничения Великобритании, говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина. Санкции связаны с деятельностью компаний в сфере морского страхования. Эти рестрикции стали частью более широкого пакета ограничений, направленных на снижение доходов России от экспорта нефти и газа. Эти шаги дополняют введённые в пятницу санкции против судов и нефтяных трейдеров, которые, по словам администрации США, нацелены на усиление давления на российскую экономику и ограничение возможностей Москвы финансировать спецоперацию на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, сша, москва, владимир путин, ингосстрах, альфастрахование, экономика
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Ингосстрах, АльфаСтрахование, Экономика
США ввели санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования"

Минфин США ввел санкции против "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования"

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США ввели санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", ранее уже попавших под ограничения Великобритании, говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина.
Санкции связаны с деятельностью компаний в сфере морского страхования. Эти рестрикции стали частью более широкого пакета ограничений, направленных на снижение доходов России от экспорта нефти и газа.
Эти шаги дополняют введённые в пятницу санкции против судов и нефтяных трейдеров, которые, по словам администрации США, нацелены на усиление давления на российскую экономику и ограничение возможностей Москвы финансировать спецоперацию на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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РоссияСШАМоскваВладимир ПутинИнгосстрахАльфаСтрахованиеЭкономика
 
 
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