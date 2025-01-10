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США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний
США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний - РИА Новости, 10.01.2025
США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний
США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:15:00+03:00
2025-01-10T18:15:00+03:00
2025-01-10T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний, включая "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России), заявил в пятницу американский минфин. "Российская нефтяная промышленность поддерживается поставщиками важнейших специализированных услуг, которые позволяют добывающим компаниям сохранять приток нефти из скважин и предоставляют технические ноу-хау и оборудование, позволяющие нефтедобывающим компаниям получить доступ к сложным запасам... сегодняшние действия вводят санкции в отношении более чем 30 российских нефтесервисных компаний", - говорится в материалах минфина США. В частности, рестрикции вводятся в отношении компаний "РН-Бурение" и "Технологии ОФС", а также "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор", "Ачимгаз", "Газпром Шельфпроект", "Атлас ННБ", "ФракДжет-Волга", "Инвестгеосервис", "Нафтагаз-Бурение", "Петро Велт Технолоджис", "ТНГ-Групп", "УДС Нефть". США наложили санкции и на ряд других нефтесервисных компаний.
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экономика, сша, россия, рн-бурение, роснефть, baker hughes
Экономика, США, Россия, РН-Бурение, Роснефть, Baker Hughes
США ввели санкции против 30 российских нефтесервисных компаний
США наложили санкции более чем на 30 российских нефтесервисных компаний