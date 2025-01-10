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Руководство США намерено продолжать конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2025
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13:03 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/ssha-1993099438.html
Руководство США намерено продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
Руководство США намерено продолжать конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2025
Руководство США намерено продолжать конфликт на Украине, заявил Песков
США при нынешнем руководстве намерены дальше делать все для продолжения конфликта на Украине, страны Европы идут в фарватере, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:03:00+03:00
2025-01-10T13:03:00+03:00
украина
россия
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дмитрий песков
ллойд остин
джо байден
нато
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США при нынешнем руководстве намерены дальше делать все для продолжения конфликта на Украине, страны Европы идут в фарватере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. "Мы видим, что страны продолжают декларировать свою политическую волю и дальше поддерживать Украину, говоря русским языком, Соединённые Штаты при нынешнем руководстве, которому осталось вот в офисе 10 дней, при нынешнем руководстве намерены дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии. Это вот то, что касается действующей администрации Соединённых Штатов и их сателлитов, которые присутствовали в "Рамштайне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают выделение Украине новых пакетов военной помощи. Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ. По данным издания New York Times, группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации президента США Джо Байдена по "сдерживанию" России, за время работы она предоставила Украине более 126 миллиардов долларов военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/nato-1993022165.html
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, ллойд остин, джо байден, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Ллойд Остин, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16
Руководство США намерено продолжать конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: США при нынешнем руководстве намерены продолжать поддерживать Украину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США при нынешнем руководстве намерены дальше делать все для продолжения конфликта на Украине, страны Европы идут в фарватере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО
Вчера, 22:01
"Мы видим, что страны продолжают декларировать свою политическую волю и дальше поддерживать Украину, говоря русским языком, Соединённые Штаты при нынешнем руководстве, которому осталось вот в офисе 10 дней, при нынешнем руководстве намерены дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии. Это вот то, что касается действующей администрации Соединённых Штатов и их сателлитов, которые присутствовали в "Рамштайне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают выделение Украине новых пакетов военной помощи.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ. По данным издания New York Times, группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации президента США Джо Байдена по "сдерживанию" России, за время работы она предоставила Украине более 126 миллиардов долларов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Последствия пожара в Алтадине, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Потерпели поражение". В США раскрыли, почему не стоило помогать Украине
Вчера, 17:37
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковЛлойд ОстинДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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